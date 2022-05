KARAWANG – Libur panjang hari ini menyebabkan kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/5/2022).

 (Baca juga: Long Weekend! Tol Cikampek Macet Parah, Polisi Terapkan Contraflow)

Berdasarkan pantauan MNC Portal, kemacetan sudah terjadi memasuki Km 30. Antrean panjang kendaraan yang terdiri atas mobil pribadi, bus dan truk berbagai ukuran serta kontainer masih terjadi hingga Km 45. Artinya, panjang kemacetan sudah mencapai 15 kilometer.

Sementara itu, jalur yang mengarah ke timur sudah terisi empat lajur ternasuk bahu jalan.

 (Baca juga: Kemacetan Panjang Terjadi di Tol Cikampek KM 54 Arah Jakarta)

Di depan titik MNC Portal melaporkan, arus kendaraan ke arah Cipularang dan Cipali masih merayap dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam bahkan seringkali stop and go.

Sementara itu, arus kendaraan di Tol Japek dari arah sebaliknya atau ke arah Jakarta terpantau lancar cenderung lengang. Cuaca di sekitar lintasan Tol Japek mendung.

(fmi)