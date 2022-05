JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman mencoba menembakkan Multiple Launcher Rocket System (MLRS) Astros II MK 6 saat meninjau latihan menembak senjata Artileri Medan (Armed), di tempat latihan TNI Angkatan Darat Cibenda, Sukabumi Jawa Barat, Jumat (13/5/2022).

Sebelum melakukan penembakan, Jenderal Dudung menerima penjelasan singkat terkait mekanisme latihan penembakan senjata Armed dari Direktur Pembinaan dan Latihan (Dirbinlat) Pussenarmed Kodiklatad Kolonel Arm Hendro Agus Suseno, dilanjutkan menyaksikan tembakan persiapan dua Pucuk Astros II MK 6 dengan menggunakan munisi jenis SS-80 dengan jarak capai sejauh 60 Km oleh anggota Batalyon Armed 10.

Usai menyaksikan tembakan persiapan, selanjutnya Jenderal Dudung didampingi Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Danpussenarmed Mayjen TNI Totok Imam melaksanakan penembakan dalam rangka taktik Shoot and Scoot menggunakan pucuk 1 MLRS Astros, setelah tombol picu ditekan roket melesat dengan cepat menghancurkan sasaran yang sudah ditentukan.

Taktik Shoot and Scoot merupakan taktik satuan Armed Roket, dimana MLRS Astros melaksanakan penembakan diawali gerakan dari kedudukan yang tersembunyi seperti Bunker, selanjutnya MLRS Astros melaksanakaan penembakan dengan cepat selanjutnya usai melaksanakan penembakan kembali ke kedudukan yang tersembunyi.

Pelaksanaan Latihan merupakan salah satu program untuk menjaga dan meningkatan kemampuan prajurit dalam mewujudkan prajurit TNI AD yang profesional. The Man Behind The Gun, keterampilan prajurit menjadi penentu operasional senjata.

Pada kesempatan, Jenderal Dudung mengatakan, roket Astros merupakan salah satu senjata utama modern dari Korps Artileri Medan (Armed) TNI AD.

“Oleh karenanya saya berharap kemampuan personel yang mengawakinya perlu dijaga dan ditingkatkan melalui latihan secara terprogram," ujarnya.

Pada kesempatan peninjauan latihan kali ini, Kasad juga memberikan bantuan sembako sebanyak 750 paket yang diserahkan kepada 15 orang perwakilan masyarakat Warga Desa Ujung Genteng, Cibenda dan Mareleng. Kasad berharap dengan kepedulian kepada masyarakat sekitar daerah latihan, masyarakat akan senang dengan kehadiran prajurit yang berlatih. "Semoga bantuan ini dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari hari dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dan mendukung latihan prajurit selama ini," ungkapnya. Pada peninjauan latihan ini Kasad didampingi oleh Danpussenif, Dankodiklatad, Asops Kasad, Asrena Kasad, Pangdam III/Slw, Danjen Kopasus serta serta pejabat dilingkungan Pussenarmed.