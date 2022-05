WASHINGTON DC – Menjaga hubungan baik dengan kerabat dan sahabat lama merupakan salah satu kunci kesuksesan. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) bertemu dengan kawan lama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani.

Pertemuan tersebut dihelat di Washington DC, Rabu, 11 Mei 2022. “Bersama kawan lama Bapak/Ibu Rosan Roeslani Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Amerika Serikat,” papar Hary pada laman Instagram miliknya, @hary.tanoesoedibjo, Jumat (13/05/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Hary Tanoe didampingi Liliana Tanoesoedibjo. Dalam kunjungannya ke AS, Hary juga bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang lain, termasuk santap siang dengan miliarder AS, Nicolas Berggruen.

“Nicolas adalah kawan lama yang dulu dikenal dengan julukan homeless billionaire,” ujar Hary.

“Tapi, setelah memiliki dua anak, dia kini memiliki banyak rumah mewah dan mansion di AS dan Eropa,” imbuh Hary.

Di sela-sela kunjungannya, Hary juga bertemu dengan rekan bisnis yang sudah seperti sahabat Gary Mekikian. Hary serta Liliana Tanoesoedibjo berjumpa dan makan malam bersama founder TREBEL Music, Gary Mekikian dan istrinya, Amy. Obrolan hangat pun mengalir di antara mereka.

“TREBEL Music adalah aplikasi musik yang unik. Kita bisa mendengarkan musik secara offline: gratis dan tidak ada iklan,” jelas Hary.

PT MNC Studios International Tbk (MSIN) menempatkan investasi strategis di TREBEL Music dan selanjutnya sudah menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA).

Di Indonesia, TREBEL Music sudah bisa dinikmati pecinta musik di Tanah Air sejak diluncurkan pada Senin (18/4/2022), masyarakat di Indonesia dapat mendapatkan jutaan lagu gratis dari label-label ternama dunia. Namun, ada satu keunggulan TREBEL yang amat canggih yakni fitur Lagu ID.

Pada fitur istimewa ini memudahkan kita mengetahui lagu apa yang sedang diputar di sekeliling kita, atau melalui device lain, lalu TREBEL akan mengidentifikasinya dan menawarkan untuk mengunduh lagu tersebut ke dalam playlist kita.

“(TREBEL) Available di AS, Meksiko, dan Indonesia. Dalam waktu dekat, TREBEL akan diluncurkan di beberapa negara di Asia dan juga Amerika Latin,” imbuh Hary.

Pria kelahiran Surabaya itu juga bersua dengan John McEntee di The Terrace, The Maybourne Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat, Kamis (5/5/2022). McEntee merupakan Chief Presidential Personnel Office pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Terima kasih atas makan siangnya. All the best untuk masa depan yang cerah baik di politik dan bisnis,” ungkap Hary.