JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri meminta Kementerian Kesehatan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal Covid-19.

Hal ini senada dengan anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati yang meminta pemerintah mengikuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 yang mewajibkan menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Muslim.

“Sejak keluarnya putusan MA tersebut, Pemerintah berkewajiban melakukan putusan itu. Semua vaksin harus halal. Kalau diduga selama ini vaksin tersebut tidak halal berarti melanggar hukum,” kata Syaiful di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

“Vaksin-vaksin yang lalu sudah tidak berlaku lagi. Vaksin sekarang ini harus ada halalnya dan mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau tidak halal mesti diperbaiki,”sambungnya.

Dengan adanya putusan MA ini, lanjut dia, masyarakat berhak menolak vaksin haram walaupun telah disosialisasikan.

“Masyarakat berhak tidak menerima vaksin walaupun disosialisasikan dan sebagainya, kecuali mengikuti putusan Mahkamah Agung,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, apabila Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) berniat ingin membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional, Syaiful menilai terlalu jauh karena yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya hanya melaksanakan putusan MA dan mengubah atau mengganti aturan yang terdapat di dalam Peraturan Presiden (Perpres) atas Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Jika dibawa ke Mahkamah Internasional terlalu jauh,” tutup Syaiful.

Diketahui, saat ini terdapat empat jenis vaksin Covid-19 yang mendapatkan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Sinovac. Vaksin dengan produsennya Sinovac Life Science Co Ltd, Cina dan PT Bio Farma. Vaksin itu mendapatkan sertifikat halal dari Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, Zifivax dengan produsen Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co Ltd. Vaksin itu mendapatkan sertifikasi halal Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021.

Selanjutnya, Vaksin Merah Putih yang dibuat PT Biotis Pharmaceuticals dan Universitas Airlangga Surabaya. Dalam pengembannya dan mendapatkan sertifikasi halal Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2022.

Dan terakhir GEN2-Recombinant Covid-19 Vaccine dengan produsen Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd. Vaksin itu mendapatkan sertifikasi halal dengan Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2022.