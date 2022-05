JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menjadi orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tertinggi yakni Grand Cordon of the Order of the Rising Sun langsung dari Kaisar Jepang Naruhito.

“Jadi dalam Order of the Rising Sun itu ada 6 kelas, yang diterima Pak Jusuf Kalla hari ini adalah yang pertama untuk yang urutan nomor satunya untuk Grand Cordon,” kata Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Meski begitu, Heri mengatakan, sudah banyak orang Indonesia yang juga menerima penghargaan dari pemerintah Jepang. “Tetapi yang untuk kelas yang lainnya sudah ada, seperti yang Golden and Silver itu sudah ada penerima sebelumnya,” ujarnya.

“Untuk Grand Cordon ini memang yang pertama dan ini saya kira satu pengakuan yang sangat serius dari pemerintah Jepang kepada Pak Jusuf Kalla yang diketahui bukan hanya lebih dari 20 tahun tadi di pemerintahan, yang mengupayakan hubungan kerjasama antar negara yang baik, tetapi kita ketahui juga Pak JK juga merupakan pengusaha yang mempunyai hubungan bisnis yang sangat lama dengan Jepang dan saya kira itu merupakan satu pertimbangan sendiri,” papar Heri.

Heri menilai pemberian penghargaan kepada JK merupakan simbol kedekatan kedua negara. “Tetapi maknanya jadi seperti disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla ini adalah merupakan semacam simbol atau lambang dari kedekatan kedua bangsa kita, kedua negara kita yang tidak hanya dicerminkan oleh perjanjian-perjanjian yang resmi, tetapi juga oleh penghargaan-penghargaan kepada orang perseorangan seperti hal tersebut,” katanya.

“Di pemerintahan ini, Kaisar memang tingkatnya bukan di pemerintah ya, lebih negara. Pada level pemerintah, pemerintah Jepang juga hampir setiap tahun memberikan penghargaan kepada warga Indonesia,” imbuh Heri.

Heri menungkapkan pemerintah Indonesia juga sering memberikan penghargaan kepada warga negara Jepang untuk simbol kedekatan kedua negara. “Demikian juga sebaliknya, pemerintah Indonesia juga memberikan penghargaan kepada warga Jepang, ini sesuatu kebiasaan. Yang istimewa sekarang ini memang penghargaan ini datang dari Kaisar atau yang juga adalah yang dianggap sebagai Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan tapi Kepala Negara. Ini saya kira merupakan satu simbol penghargaan negara yang sangat tinggi,” tuturnya.

