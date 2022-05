JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menerima penghargaan bintang tanda jasa tertinggi dari pemerintah Jepang yaitu Grand Cordon of the Order of the Rising Sun.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito. Penghargaan tersebut diberikan karena JK dianggap berkontribusi bagi peningkatan hubungan dan persahabatan antara Jepang dan Indonesia.

“Tentu saya merasa bersyukur, pagi tadi oleh Kaisar diberikan penghargaan kepada saya Grand Cordon ya,” ujar JK secara virtual usai mendapatkan penghargaan langsung di Tokyo, Jepang, Selasa (10/5/2022).

JK mengatakan, dengan penghargaan yang diberikan kepadanya ini menunjukkan hubungan baik oleh kedua negara Indonesia dengan Jepang. “(Penghargaan ini) yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan Jepang itu sangat baik sekali dan juga sumbangan-sumbangan baik apa yang dilakukan dalam pemerintahan juga sebelum pemerintahan, saya sudah mempunyai hubungan baik dengan Jepang. Khususnya dalam pemerintahan tentu kita menjaga karena Jepang ini kita mempunyai hubungan yang lama,” katanya.

Apalagi, kata JK, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan partner ekonomi maupun investor seperti Jepang. Dia mengatakan, Jepang merupakan investor terbaik di Indonesia.

“Kemudian, sebagai negara yang juga industrinya sangat maju dan kita Indonesia mempunyai ekonomi yang sedang berkembang, tentu saja membutuhkan suatu partner dagang yang baik, juga tentu juga kita ingin adanya investasi di Indonesia. Dan, Jepang merupakan salah satu investor yang terbaik di Indonesia, dewasa ini,” kata JK.

Oleh karena itu, JK mengatakan dengan penerimaan penghargaan ini maka hubungan baik antara Indonesia dan Jepang akan tetap terjaga. “Apapun situasinya tetap menjaga hubungan baik tersebut,” tuturnya.

“Mungkin, salah satu alasan sehingga saya mendapatkan penghargaan hari ini dan itu merupakan bukan hanya kepada saya sendiri tapi penghargaan kepada Indonesia sebagai negara yang mempunyai hubungan baik dengan Jepang selama ini baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, semuanya,” ujar JK.

