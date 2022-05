JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menjadi salah satu tokoh Indonesia yang menerima penghargaan bintang jasa tertinggi yakni Grand Cordon of the Order of the Rising Sun oleh pemerintah Jepang.

JK menceritakan pengalamannya saat menerima penghargaan tersebut. Diawali dengan mengikuti serangkaian acara menggunakan adat istiadat atau ketentuan dari Kekaisaran Jepang.

“Sebagaimana adat istiadat negara kan, suatu negara kan berbeda dengan negara lain, maka begitu juga dengan Jepang ini. Tentu kan di dunia ini satu-satunya emperor atau kaisar yang masih ada Jepang,” kata JK secara virtual usai mendapatkan penghargaan langsung di Tokyo, Jepang, Selasa (10/5/2022).

BACA JUGA:Jusuf Kalla Izinkan Korban Bencana Alam Berlindung di Masjid

Bahkan, kata JK, dia harus melaksanakan gladi resik 1 jam sebelum acara. “Jadi acara itu penuh dengan sesuatu etika-etika yang baik. Untuk acara tadi itu didahului dengan semacam resik gladi 1 jam sebelumnya,” ujarnya.

Adat istiadat itu di antaranya seperti bagaimana saat menerima penghargaan hingga memberi hormat kepada Kaisar Jepang Naruhito. Meski begitu, JK mengaku tata cara tersebut tidak susah.

“Bagaimana penerimanya, bagaimana bertemu dengan Kaisar, bagaimana berdiri, bagaimana memberi hormat, sama-sama memberi hormat, yang kita kan tidak mau punya kebiasaan itu, tapi kita harus mengikuti kebiasaan yang ada di negeri ini (Jepang), tapi kan tidak susah. Dan mereka juga sangat menghormati kita semuanya. Jadi kalau kita tunduk, saya tunduk, Kaisar juga tunduk, seperti itu,” kata JK.

Selain itu, JK juga menceritakan bagaimana pengamanan protokoler Istana Jepang yang tidak seperti di Indonesia. Meskipun sangat ketat, namun sekuriti tidak di mana-mana. Namun, JK mengakui bahwa Jepang bekerja sangat cermat dan detail.

“Jadi pengalaman juga bagaimana pengaturan di Istana itu protokolnya sangat ketat tetapi sekuriti-nya tidak seperti kita, itu bebas-bebas aja kelihatannya, tidak ada sekuriti di mana-mananya. Tapi yang paling penting bahwa mereka itu bekerja dengan sangat cermat sekali, detail sekali,” katanya.

(Ari)