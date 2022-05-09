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Sebaran Kasus Covid-19 di 34 Provinsi Hari Ini, Jakarta Tertinggi

Tim Okezone, Okezone · Senin 09 Mei 2022 17:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 09 337 2591296 sebaran-kasus-covid-19-di-34-provinsi-hari-ini-jakarta-tertinggi-TvjPd3nLW3.jpg Ilustrasi (Foto: Sindonews)
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JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 254 pada Senin (9/5/2022) hingga pukul 12.00 WIB. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak, yakni 102 kasus.

Demikian data dari Kemenkes yang dibagikan Satgas Covid-19. Di bawah Jakarta, ada Jawa Barat sebanyak 31 kasus.

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Dengan tambahan ini, total kasus Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air mencapai 6.048.685. Berikut sebaran penambahan kasus hari ini:

1. DKI JAKARTA 102

2. JAWA BARAT 31

3. BANTEN 30

4. JAWA TENGAH 17

5. BALI 16

6. JAWA TIMUR 15

7. MALUKU UTARA 6

8. KALIMANTAN TENGAH 5

9. SUMATERA UTARA 4

10. KALIMANTAN TIMUR 4

11. NUSA TENGGARA TIMUR 3

12. KALIMANTAN BARAT 3

13. SULAWESI SELATAN 3

14. PAPUA 3

15. SUMATERA BARAT 2

16. DI YOGYAKARTA 2

17. SULAWESI TENGGARA 2

18. LAMPUNG 1

19. BANGKA BELITUNG 1

20. KEPULAUAN RIAU 1

21. NUSA TENGGARA BARAT 1

22. GORONTALO 1

23. PAPUA BARAT 1

24. ACEH 0

25. RIAU 0

26. JAMBI 0

27. SUMATERA SELATAN 0

28. BENGKULU 0

29. KALIMANTAN SELATAN 0

30. KALIMANTAN UTARA 0

31. SULAWESI UTARA 0

32. SULAWESI TENGAH 0

33. SULAWESI BARAT 0

34. MALUKU 0

Berdasarkan data Kemenkes, tambahan kasus hari ini hasil pemeriksaan 204.338 spesimen. Pemeriksaan dilakukan dengan metode real time PCR dan tes cepat molekuler.

Sebanyak 353 orang sembuh dari Covid-19 pada hari ini. Maka, akumulasi 5.886.211 orang sembuh dari Covid-19.

Kasus kematian terkait Covid-19 bertambah 15 pada hari ini. Sejak awal pandemi, 156.396 orang meninggal terkait Covid-19.

Sementara itu, 2.615 orang dinyatakan sebagai suspek. Kasus aktif hari ini berkurang 114 orang sehingga menjadi 6.078.

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