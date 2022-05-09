JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 254 pada Senin (9/5/2022) hingga pukul 12.00 WIB. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak, yakni 102 kasus.
Demikian data dari Kemenkes yang dibagikan Satgas Covid-19. Di bawah Jakarta, ada Jawa Barat sebanyak 31 kasus.
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Dengan tambahan ini, total kasus Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air mencapai 6.048.685. Berikut sebaran penambahan kasus hari ini:
1. DKI JAKARTA 102
2. JAWA BARAT 31
3. BANTEN 30
4. JAWA TENGAH 17
5. BALI 16
6. JAWA TIMUR 15
7. MALUKU UTARA 6
8. KALIMANTAN TENGAH 5
9. SUMATERA UTARA 4
10. KALIMANTAN TIMUR 4
11. NUSA TENGGARA TIMUR 3
12. KALIMANTAN BARAT 3
13. SULAWESI SELATAN 3
14. PAPUA 3
15. SUMATERA BARAT 2
16. DI YOGYAKARTA 2
17. SULAWESI TENGGARA 2
18. LAMPUNG 1
19. BANGKA BELITUNG 1
20. KEPULAUAN RIAU 1
21. NUSA TENGGARA BARAT 1
22. GORONTALO 1
23. PAPUA BARAT 1
24. ACEH 0
25. RIAU 0