JAKARTA - PT Jasa Marga Persero saat ini memperpendek pemberlakuan rekayasa lalulintas one way dari arah Timur Jawa menuju Jakarta dan sekitarnya.

One Way yang dilakukan arus balik dari arah Semarang pada KM 428 hingga 72 Tol Cikampek arah Jakarta. Panjang one way tersebut telah diperpendek dari yang dilakukan pada puncak arus balik mudik sebelumnya.

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division, Tody Satria mengatakan dengan diperpendeknya one way yang dilakukan ini, maka masyarakat yang menuju Bandung bisa mengunakan tol Japek

"Dengan diperpendeknya titik akhir one way di Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pengguna jalan yang menuju arah Bandung dan sekitarnya bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Cipularang," kata Tody pada keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/2022).

Tody mejelaskan hal tersebut dilakukan atas dasar diskresi kepolisian untuk mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu lintas di ruas tol Jalan tol Jakarta Cikampek.

"Saat ini rekayasa lalu lintas one way dimulai dari Km 428 Jalan Tol Semarang ABC s.d Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek," katanya.

Setelah penerapan one way, diberlakukan rekayasa lalin contraflow dua lajur dari Km 72 sampai dengan Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 18.05 WIB.

