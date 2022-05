JAKARTA - Kebijakan sistem one way diperpendek dari Km 428 Jalan Tol Semarang ABC hingga Km 72 Ruas Tol Cikampek arah Jakarta. Sementara untuk Km 72 hingga Km 28 diberlakukan contra flow sehingga dapat dilalui oleh pengendara dari Jakarta menju Bandung.

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Tody Satria mengatakan sejak pukul 18.30 WIB diterapkan jalan sistem one way dari Km 428 Jalan Tol Semarang ABC sampai dengan Km 72 ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek Arah Jakarta.

"Saat ini rekayasa lalu lintas one way dimulai dari Km 428 Jalan Tol Semarang ABC sampai dengan Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Tody, Minggu (8/5/2022).

Setelah menerapkan sistem one way di Km 428 sampai Km 72. Pihak berwenang menerapkan sistem contra flow dua jalur dari Km 72- Km 28 Ruas Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta.

"Diberlakukan rekayasa lalin contra flow dua lajur dari Km 72 sampai dengan Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 18.05 WIB," jelasnya.

Dengan diperpendeknya titik akhir one way di Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pengguna jalan yang menuju arah Bandung dan sekitarnya bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Cipularang. "Sedangkan bagi pengguna jalan yang menuju arah Cikampek, Cirebon dan Jawa Tengah, pengguna jalan bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dan keluar melalui Gerbang Tol Cikampek di Km 72 atau melalui Jalan Tol Cipularang dan melanjutkan perjalanan via jalan non tol," pungkasnya.