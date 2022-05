JAKARTA - Penerapan kebijakan sistem one way diterapkan pada rus balik mudik libur lebaran Idul Fitri tahun 2022. Pengendara dari arah menuju barat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur diimbau lewat jalur arteri.

"Hari pada tanggal 7 Mei 2022. Kendaraan dari arah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat menggunakan jalur alternatif non tol," yang disiarkan secara daring, Minggu (8/5/2022).

Pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Bandung dapat menggunakan jalur yakni via tol Jagorawi dan keluar tol G Cibubur kemudian Cilengsi arah Grogol, Cariu, Padalarang, masuk tol Cileunyi jalur arteri selatan.

"Kemudian bisa melalui via Tanjung Pura Bekasi, Karawang, Simpang Jomin, Cikopo, G Tol Sadang Purwakarta, Purbaleunyi dan Bandung," tambahnya.

Kepada pengguna jalan dari arah barat ke timur tujuan Bandung, Garut, Cirebon Jawa Tengah sampai Jawa Timur dapat menggunakan jalur alteri non tol sehubungan one way dari arah timur ke Barat dari G Tol Kalikangkung ke G Tol Halim.

Pengguna jalan dari Jakarta menuju Bandung dapat menggunakan jalur alteri non tol dari arah Jakarta untuk menggunakan jalur alternatif melalui Tanjung Pura, Karawang, Cikopo Sadang Purwakarta dan juga Bandung,

"Dari Jakarta menuju timur dapat menggunakan jalur alteri non tol yakni dapat menggunakan tol Jagorawi keluar dapat melalui Kabupaten Bogor, lewat Jonggol, Cariu, Cianjur, lewat Padalarang kemudian ke Tol Padeluenyi," jelasnya.

Jakarta menuju timur tujuan Cirebon, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur dapat menggunakan jalur alteri non tol kemungkinan akan diberlakukan one way ke arah barat.

Kendaraan dari Jakarta dapat menggunakan jalur alternatif yakni Tajung Pura, Karawang, simpang Jomin, Indramayu, Cirebon dan Brebes.

"Kami mengimbau tidak menunggu berakhirnya waktu one way karena tidak menuntut kemungkinan waktu one way diperpanjang," pungkasnya.