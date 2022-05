JAKARTA - Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru mengatakan, atas diskresi kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way mulai Km 428 Jalan Tol Semarang ABC sampai Km 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek saat arus balik sejak Minggu (8/5/2022) pukul 09.00 WIB.

"Untuk mengoptimalkan one way serta atas diskresi kepolisian, Jasa Marga juga memberlakukan contraflow dua lajur dari Km 66 sd Km 47 dan contraflow satu lajur dari Km 47 sd Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada pukul 09.00 WIB," ujarnya pada wartawan, Minggu (8/5/2022).

Menurutnya, pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik. Pihaknya meminta pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080," katanya.

(erh)