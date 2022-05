JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono diangugerahi bintang kehormatan 'Member of a Knight of The Order of Australia' dari pemerintah Australia. Penghargaan diberikan untuk kontribusi dalam meningkatkan kerja sama militer Angkatan Laut kedua negara.

Bintang kerhormatan itu diserahkan dalam upacara penganugerahan oleh Gubernur Jenderal David Hurley bertempat di Government House, Canberra, Australia, Kamis 5 Mei 2022.

BACA JUGA:TNI AL Tangkap 2 Kapal Tanker Bermuatan Minyak Sawit di KalimantanÂ

Laksamana Yudo juga dinilai berdedikasi dalam upaya menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di Kawasan. Adapun Yudo di Negeri Kanguru untuk melakukan kunjungan kerja.

Di hari yang sama, KSAL juga melaksanakan kunjungan balasan kepada KSAL Australia yang diterima langsung Chief of Navy (RAN) VADM Michael J Noonan. Yudo dan David bertemu di Pusat Departemen Pertahanan Australia, Russell Office.

"Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan visi dan komitmennya dalam menjaga serta akan terus meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua Angkatan Laut, dalam bidang operasi, latihan dan pendidikan," tulis Dispenal dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/5/2022).

BACA JUGA:Jenderal Marinir Ini Pertaruhkan Nyawa Berenang di Samudra Hindia untuk Sapa Prajurit TNI ALÂ

Sekadar informasi, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan KSAL dalam kunjungan kerjanya di Australia yang akan berlangsung selama satu minggu ke depan.

(Ari)