JAKARTA - Rekayasa pengalihan lalu lintas dengan skema one way (satu arah) di ruas Tol Jakarta - Cikampek dihentikan atas diskresi kepolisian, pada pukul 16.57 WIB, Sabtu (7/5/2022).

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga, Irra Susiyanti menyebutkan lokasi tepat pemberhentian skema one way tersebut.

"Pengalihan lalu lintas di Simpang Susun (SS Cikunir) Cawang, GT Kalimalang 2 dan SS Cikunir dihentikan pada pukul 16.57 WIB," kata Irra, Sabtu (7/5/2022).

Selanjutnya, kepolisian memberlakukan contraflow 2 lajur mulai KM 28+500 s.d 3+500 Ruas Tol Jakarta-Cikampek bagi pengguna jalan arah Jakarta.

Setelah diberlakukannya contraflow tersebut, kata Irra, pengguna jalan tol dari arah Semanggi atau Cawang, serta dari arah Jatinegara atau Rawamangun sudah dapat mengakses SS Cawang untuk menuju ruas tol Jakarta-Cikampek.

"Pengguna jalan dari Ruas Tol JORR E baik dari Jati Asih mapun Rorotan dapat menuju Ruas Tol Jakarta-Cikampek melalui SS Cikunir," ucapnya.

"Serta GT Kalimalang 2 beroperasi normal kembali. Lalu ruas Jakarta-Cikampek yang bisa dilalui ke arah timur adalah s.d GT Cikarang Barat."

Jasa marga pun mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

