TANGERANG - Menghadapi sistem one way atau satu arah menuju Jakarta yang diberlakukan hadapi arus balik mudik, polisi imbau masyarakat yang hendak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur bisa menggunakan jalur alternatif via non tol.

“Pada hari ini tanggal 7 dan 8 Mei 2022, kendaraan dari arah Jakarta ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat melewati jalan alternatif non tol,” ujar Briptu Gita di kanal Youtube NTMC Polri dikutip, Sabtu (7/5/2022).

Dan berikut panduan jalur alternatif non tol yang dapat digunakan :

Jakarta - Bandung

Bagi para pengendara dari Jakarta menuju Bandung, jalan alternatif arteri non tol yang bisa digunakan kendaraan yakni dapat menggunakan jalur mulai dari Tanjung Pura, Karawang, Simpang Jomin, Cikopo, Sadang, Purwakarta, gerbang tol Sadang Bandung.

Sedangkan via Tanjung Pura, Bekasi, Karawang, Simpang Jomin, Cikopo, tol gate Sadang Purwakarta, tol purbaleunyi Bandung.

Jakarta Menuju Timur Selanjutnya dari arah Jakarta menuju timur, seperti halnya Bandung, Cileunyi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dapat menggunakan jalan alternatif atau arteri non tol. Jalan alternatif yang dapat digunakan melalui tol Jagorawi, keluar ke Kota atau ke Kabupaten Bogor, masuk ke jalan Jonggol, Cariu, lanjut ke Cianjur, Padalarang dan Tol Padelenyi.