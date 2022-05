JAKARTA - Polri memberlakukan one way dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung Semarang sampai dengan Km 3 ruas Tol Halim, Jakarta yang dimulai sejak pukul 7.00 WIB, Sabtu (7/5/2022).

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti mengatakan, sebagai dampak pemberlakuan one way dari arah Ruas Tol Jakarta-Cikampek mencapai Km 03+500.

Hal ini atas diskresi Kepolisian dilakukan rekayasa yaitu pengalihan lalu lintas di Simpang Susun (SS) Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2 dan SS Cikunir arah Cikampek.

Berikut ini daftar lalu lintas yang dialihkan:

1. Pengalihan lalu lintas di SS Cawang

Pengalihan ini dimulai pukul 00.15 WIB, dengan melakukan penutupan di tiga titik lokasi yang menuju tol Jakarta-Cikampek yaitu:

a. Km 00+400 B Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit (dari Semanggi arah Cawang/Cikampek)

b. KM 00+200 B Ruas Tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada/CMNP (dari Priok arah Cawang/Cikampek)

c. On ramp UKI (dari arteri Cawang/UKI arah Cikampek via Tol)

"Pengguna jalan tol dari arah Semanggi/Cawang yang akan menuju arah Cikampek dialihkan ke arah Cawang-Tanjung Priok-Pluit (CMNP) dan ke arah Jagorawi. Sedangkan, pengguna jalan tol dari arah Jatinegara/Rawamangun dialihkan ke arah Cawang-Tomang-Pluit dan ke arah Jagorawi," jelasnya.

2. Pengalihan lalu lintas dari Ruas JORR E menuju ke Cikampek

a. Penutupan GT Kalimalang 2

Pengalihan lalu lintas yang akan masuk GT Kalimalang 2 Ruas Tol JORR arah Cikampek dimulai pukul 07.15 WIB. Pengguna jalan yang akan menuju Cikampek dialihkan melalui jalan arteri Kalimalang.

b. Penutupan Ramp Km 45+200 A SS Cikunir (dari Jati Asih arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan ke arah Rorotan/Tanjung Priok.

c. Penutupan Ramp Km 46+200 B SS Cikunir (dari Rorotan arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan menerus ke arah Jatiasih/Taman Mini.

Selain itu, untuk mendukung one way ini diberlakukan rekayasa pada GT Cikunir 1, yang seharusnya digunakan untuk transaksi dari arah Cawang, digunakan untuk transaksi dari jalur one way untuk pembayaran tol Ruas JORR arah Rorotan maupun Jatiasih.

"Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, Jasamarga Metropolitan Tollroad bersama dengan petugas pihak Kepolisan Wilayah, PJR dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) telah memasang rambu-rambu dan menempatkan petugas pengaturan lalu lintas di lokasi pengalihan lalu lintas tersebut," ucapnya. Lebih lanjut, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.