JAKARTA - Guna menghadapi arus balik lebaran, polisi membuat kebijakan one way dari KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 47 Tol Cikampek. Namun, polisi juga menyiapkan jalur alternatif lain menuju Bandung dan Jawa Tengah.

Di antaranya adalah Tol Jagorawi melalui Ciawi-jalur Pantai Selatan, Tol Jagorawi melalui Cibubur - Cileungsi - Jonggol - Bandung dan Jalan Arteri Kalimalang - Kedung Waringin - Karawang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, melakukan rekayasa lalu lintas dari KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 47 Tol Cikampek, dilanjutkan dengan Contraflow hingga KM 28 untuk mengurai kepadatan, di Halim KM 3+500, Jakarta.

"Dari proses perjalanan one way yang dilaksanakan mulai dari jam 14.00 WIB, maka kita lihat bahwa kepala one way sudah masuk di KM 70 kurang lebih sekitar tiga sampai empat jam," kata Sigit saat melakukan peninjauan.

Sigit menjelaskan, rekayasa lalu lintas one way sudah diterapkan lantaran dari parameter volume kendaraan sudah mengalami peningkatan signifikan per jamnya.

"Angka kepadatan sudah mulai meningkat di atas 3.700. Bahkan, terdapat data dalam waktu dua jam sampai di atas angka 5.000. Sehingga mau tidak mau One Way harus dilakukan," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Meskipun diprediksi akan terus mengalami peningkatan volume kendaraan saat arus balik, Sigit memastikan bahwa, seluruh personel kepolisian telah diminta untuk memberikan pengamanan dan pelayanan optimal kepada masyarakat. Semua upaya dan strategi tersebut, kata Sigit, dilakukan demi memberikan situasi yang aman dan lancar kepada masyarakat yang kembali pulang, usai merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. "Tentunya seluruh anggota akan bersiap di lapangan, dan melakukan evaluasi. Sehingga proses arus balik, yang saat ini sudah mulai berjalan. Dan bahkan mulai tadi malam semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar," ucapnya. Ditambahkan Sigit, beberapa antisipasi lainnya pun telah disiapkan secara matang dan penuh perhitungan apabila terjadi kepadatan volume kendaraan saat arus balik. "Bila dalam perkembangannya kemudian kepadatan terus meningkat, mau tidak mau harus kita urai, maka akan kita tarik ekor one way ini sampai di Gerbang Tol Semanggi," pungkasnya.