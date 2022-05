JAKARTA - Jasa Marga memantau masih terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah titik ruas tol yang mengarah ke Jakarta pada puncak arus balik lebaran 2022, hari ini. Oleh karenanya, jasa marga atas diskresi kepolisian masih menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) berupa one way dan contraflow yang mengarah ke Jakarta.

"Atas dikresi kepolisian, jasa marga mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan tol," Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division, Tody Satria melalui keterangan resminya, Jumat (6/5/2022).

Tody mengupdate penerapan rekayasa lalin di sejumlah titik ruas tol yang mengarah ke Jakarta pada pukul 17.00 WIB. Berikut pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut :

1. Pemberlakuan one way dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta yang semula telah dibuka pada pukul 14.00 WIB, saat ini dilakukan perpanjangan pemberlakukan one way dari Km 428 Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C sejak pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Ada Pelabuhan Tambahan, Arus Lalin dari Cilegon Menuju Anyer Berlakukan Buka Tutup

2. Contraflow dua lajur mulai dari Km 47 sampai Km 28+500 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta telah diberlakukan sejak pukul 14.27 WIB.

Baca juga: Ratusan Ribu Kendaraan Masuk Nagreg, Polisi Berlakukan Contraflow

3. Pemberlakuan kebijakan buka tutup secara kondisional di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada beberapa titik yaitu akses masuk arah Cikampek pada GT Bekasi Timur, GT Bekasi Barat, GT Cibatu dan GT Cikarang Timur ditutup sejak pukul 10.55 WIB.

Sedangkan akses masuk dan keluar GT Karawang Barat dilakukan penutupan sementara secara situasional sejak pukul 15.12 WIB. 4. Kebijakan buka tutup sementara pada Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) dilakukan secara situasional. Akses masuk portal Jalan Tol Layang MBZ dari arah Kalimalang, Jatiasih dan Jatibening arah Cikampek secara kondisional telah dilakukan penutupan sejak pukul 07.30 WIB. Sekadar informasi, arus balik mudik lebaran 2022 diprediksi mulai mengalami peningkatan pada hari ini. Jajaran kepolisian dibantu jasa marga sudah menyiapkan berbagai rekayasa lalin untuk mengantisipasi kemacetan parah, salah satunya pemberlakuan sistem one way (satu arah) serta contraflow. Jasa Marga sendiri mengimbau kepada pengguna jalan tol agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan siap jalan, kondisi pengemudi yang prima, memperhatikan kecukupan BBM dan uang elektroniknya untuk kenyamanan perjalanan. Baca juga: Puncak Arus Balik, Menhub Tinjau Rekayasa Lalu Lintas di Gerbang Tol Kalikangkung