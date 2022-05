JAKARTA - Jasa marga atas diskresi pihak kepolisian mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) berupa one way dan contraflow mulai dari gerbang tol Kalikangkung jalan tol Batang-Semarang sampai ruas Jakarta-Cikampek (Japek). Sistem one way dan contraflow ini diberlakukan sejak pukul 14.00 WIB.

"Atas diskresi Kepolisian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way dan contraflow hari ini," ujar Corporatee Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru melalui keterangan resminya, Jumat (6/5/2022).

Adapun, rincian rekayasa lalu lintas mulai dari gerbang tol Kalikangkung jalan tol Batang-Semarang sampai ruas Jakarta-Cikampek (Japek) sebagai berikut:

- One way dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampau Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta, dimulai sejak pukul 14.00 WIB;

- Contraflow dua lajur dari Km 47 sampai Km 28+500 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta, dimulai sejak pukul 14.00 WIB

Baca juga: Selain Merak-Bakauheni, Ini Pelabuhan Tambahan yang Bisa Diakses Pemudik untuk Hindari Kemacetan

"Pemberlakuan ini diputuskan dengan memastikan lajur sebaliknya (arah timur) telah steril sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan menuju arah timur Jalan Tol Trans Jawa dari Cikampek sampai Semarang," beber Dwimawan.

Baca juga: Catat! One Way di Tol Cikampek Berlangsung Pukul 14.00 WIB

Sementara itu, kata Dwimawan, bagi pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Cirebon dan Jawa Tengah, dapat melalui jalur alternatif yaitu keluar gerbang tol Karawang Barat Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian, dilanjutkan ke Jalan Raya Klari - Kosambi - Cikampek - Simpang Jomin - Pantura.

Sedangkan bagi pengguna jalan dari Jakarta yang menuju ke arah Bandung, sambungnya, masih dapat menggunakan jalan tol Japek dan tol Cipularang dengan melalui jalur alternatif. Salah satunya, yaitu dengan keluar gerbang tol Karawang Barat Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian, pengguna jalan dari Jakarta yang menuju ke arah Bandung nantinya melanjutkan ke jalan non tol hingga Purwakart. Lantas, masuk kembali ke gerbang tol Sadang Km 76 Jalan Tol Cipularang menuju arah Bandung dan sekitarnya. "Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," imbau Dwimawan. "Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080," sambungnya. Baca juga: Berikut Titik Kemacetan di Tol Cikampek Arah Jakarta Siang Ini