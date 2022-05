JAKARTA - Jasa Marga akan memberlakukan one way di jalan tol guna mendukung pelayanan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Rekayasa lalu lintas one way akan diberlakukan pada 6-8 Mei 2022.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru meminta pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Bandung dan Semarang untuk mengantisipasi rekayasa lalu lintas one way dengan merencanakan rute perjalanan ke Semarang dan Bandung, melalui jalan non tol.

"Untuk mengantisipasi pemberlakuan one way, Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan yang menuju arah timur serta mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan sejumlah rute alternatif perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan Semarang," kata Heru dalam keterangannya, Jumat (6/5/2022).

Adapun rute tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Arah Bandung

Alternatif 1: melalui Jalan Tol Jagorawi, lalu keluar melalui GT Ciawi Km 45 arah Puncak, yang dilanjutkan melalui perjalanan non tol melalui Cisarua, Cipanas, Cianjur, Sukaluyu, Cipatat hingga masuk ke GT Padalarang Km 120 Jalan Tol Padaleunyi menuju arah Bandung dan sekitarnya.

Alternatif 2: melalui Jalan Tol Jagorawi, lalu keluar melalui GT Cibubur Km 13 arah Puncak, yang dilanjutkan melalui perjalanan non tol melalui Cileungsi, Jonggol, Cianjur hingga masuk ke GT Padalarang Km 120 Jalan Tol Padaleunyi menuju arah Bandung dan sekitarnya.

Alternatif 3: Melalui jalan non tol Kalimalang, Kedung Waringin, Karawang, Purwakarta, Wanayasa, Lembang hingga Bandung dan sekitarnya. Alternatif 4: Melalui jalan non tol Kalimalang, Kedung Waringin, Karawang, Purwakarta, hingga masuk ke GT Sadang Km 76 Jalan Tol Cipularang menuju arah Bandung dan sekitarnya. -Arah Semarang: *Alternatif 1: Melalui Jalan Tol Dalam Kota, lalu keluar melalui Cawang / Halim Km 2 arah Cawang, yang dilanjutkan melalui perjalanan non tol melalui MT Haryono, Kalimalang, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Brebes, Kendal hingga Semarang dan sekitarnya Alternatif 2: Melalui Jalan Tol JORR Seksi E, lalu keluar melalui Pd. Kelapa / Kranji Km 47 baik arah Cakung maupun arah Jati Asih, dilanjutkan melalui perjalanan non tol melalui Kalimalang, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Brebes, Kendal hingga Semarang dan sekitarnya Jasa Marga memohon maaf kepada pengguna jalan yang terdampak rekayasa lalu lintas one way serta memohon pengguna jalan untuk bersabar, bergantian untuk menggunakan lajur jalan tol untuk terwujudnya arus balik yang aman dan nyaman. "Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080," pungkasnya. Baca juga: Arus Balik Lebaran 2022, Beli BBM di Rest Area Dibatasi