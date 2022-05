JAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejumlah upaya mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2022. Salah satunya dengan meminta kantor menerapkan work from home (WFH).

Mantan Kabareskrim itu minta kepada instansi swasta maupun pemerintah yang memungkinkan menerapkan WFH untuk melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, dengan menerapkan WFH maka dapat mengurangi kepadatan pada arus balik tahun ini.

"Tentunya perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan, instansi perkantoran yang ada, kemudian bisa koordinasi dengan karyawannya sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan, namun masyarakat juga tidak menghadapi risiko arus balik di tanggal 6, 7, 8 Mei," kata Sigit usai meninjau lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/4/2022).

Selain itu Kapolri menjelaskan, rekayasa lalu lintas saat arus mudik juga akan diterapkan saat arus balik. Menurutnya, arus balik sudah mulai terlihat di beberapa jalur favorit arus balik.

"Sama seperti pada saat mudik kemarin maka rekayasa ataupun strategi mulai dari bagaimana mengatur Confraflow, lalu bagaimana pengaturan One Way," ujarnya.

Mantan Kabareskrim itu menambahkan, penerapan rekayasa lalu lintas akan tetap bersifat situasional dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di lapangan.

"Jadi memang kita memiliki indikator-indikator dimana pada saat di jalan tol sudah melebihi 5000 per jam kita mulai dengan Contraflow. Begitu lewat dari 6000 masuk ke 7000 kendaraan, maka kita laksanakan One Way. Sehingga secara periodik ini akan kita ikuti," tutup Sigit.