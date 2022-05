JAKARTA - Perjalanan mudik lebaran mempunyai cerita tersendiri, ada yang mengalami hal menyenangkan dan ada juga yang menyedihkan, seperti nyasar di jalan atau mengalami pecah ban, bahkan bensin habis.

Akun instagram @tangsel.life yang dilansir dari tiktok/donats025, membagikan tayangan perjalanan mudik yang diduga warga Tangerang Selatan. Mobil berkelir abu-abu itu membuat pengendara di belakangnya tertawa lantaran ada sebuah sticker yang bertuliskan 'Ojo ngetutke Aku, Aku yo nyasar. Tangsel-Kebumen'.

Hal itu pun membuat sejumlah netizen berkomentar:

@rdnarynt : pokok e plat W orang ciputat, plat N orang serpong wkwkw

@galuhmardiyanto84 : Dan sampe sekarang wong 'e seh nyasar ora tekan kebumen

@deva.satria.86 : haseeekkk....ciputat-kebumen 17 jam kakaaak..mayaaan

@gilangilanggg : Bangga aja gitu liat kode belakang W atau N di mana mana kalo mudik #wargatangsel

Perlu diketahui sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) akan memberlakukan sistem ganjil genap dan one way saat arus mudik lebaran Idul Fitri 2022. Aturan tersebut mulai berlaku pada 28 April 2022.

Kebijakan itu rencananya akan diterapkan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah.

"(Lokasi ganjil-genap) Sama seperti pelaksanaan one way hanya di jalur one way," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi.

Dalam arus mudik 2022, sambungnya, titik masuk dan keluar pintu tol diprediksi menjadi lokasi kemacetan. Karena itu, kepolisian menyiapkan skema one way dan ganjil genap untuk mengurai kemacetan.