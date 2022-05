JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas (lalin) skema One Way di jalan tol Kalikangkung hingga Cikampek, dalam menghadapi arus balik mudik Lebaran 2022, diundur pada esok hari, Jumat 6 Mei 2022.

"Informasi terkini dari Kakorlantas, pelaksanan satu arah atau one way masih belum diberlakukan, kita masih menetapkan one way akan diberlakukan tanggal 6 besok," kata Jubir Divisi Humas Polri Kombes Hendra Rochmawan dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, Kamis (5/5/2022).

Menurut Hendra, puncak arus balik mudik Hari Raya Idul Fitri sendiri diperkirakan terjadi pada tanggal 7 dan 8 Mei 2022.

"Dan puncak dari arus balik ini diperkirakan tanggal 7-8 Mei," ujar Hendra.

Sementara itu, Hendra menuturkan, volume kendaraan yang keluar Jakarta lewat Cikampek Utama mengalami penurunan 31%. Sedangkan, kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta melalui Cikampek Utama mengalami peningkatan sebesar 68%. Sebelumnya diketahui, skema One Way dari Palimanan hingga Cikampek dan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek rencananya diberlakukan pada pukul 11.00 WIB tadi.