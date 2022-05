JAKARTA - Benua Amerika memiliki luas 42.188.000 kilometer persegi, membentang dari utara hingga selatan. Menurut data dari World Population Review, terdapat 35 negara yang terletak di benua Amerika. Total penduduk yang tinggal di benua ini mencapai 1,014 miliar orang. Kehidupan penduduk Amerika sangat beragam, termasuk dalam hal beragama.

Agama Kristen menjadi agama yang paling banyak dianut penduduk Amerika. Namun, agama Islam juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berikut beberapa negara di benua Amerika dengan penduduk mayoritas Muslim.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di benua Amerika. Tercatat, AS memiliki penduduk muslim sebanyak 3.450.000 dari total keseluruhan populasi yang mencapai 334.805.269. Di Amerika Serikat terdapat berbagai masjid cantik, di antaranya Islamic Center of Washington, Masjid Baiturrahman, Masjid Al Farooq, dan Masjid Diyanet Center of America.

2. Kanada

Kanada merupakan negara yang terletak di utara benua Amerika. Negara ini memiliki penduduk muslim terbanyak di benua Amerika, setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk muslimnya di Kanada mencapai 1.148.213, sementara total populasi Kanada sebesar 38.338.419. Di Kanada, Islam adalah agama yang memiliki banyak pengikut, setelah agama Kristen.

Pada tahun 2021 lalu, Muslim Indonesia di Kanada memiliki sebuah masjid baru. Masjid yang terletak di Kota Toronto itu dinamakan Istiqlal Islamic Centre of Toronto. Sebelum menjadi masjid, bangunan tersebut merupakan sebuah gereja yang kemudian diakuisisi oleh komunitas Muslim Indonesia.

3. Brazil Brazil memiliki penduduk Islam sebanyak 767.583 dari total populasi warganya yang mencapai 215.353.593. Agama Islam di negara ini sudah ada sejak abad ke-18, dimulai dengan kedatangan budak dari Afrika Barat. Mayoritas Muslim di Brazil menganut Islam Sunni. 4. Kolombia Kolombia ialah negara yang berada di wilayah Amerika Selatan. Dari total populasi Kolombia yang mencapai 51.512.762, sebanyak 96.337 orang merupakan penganut agama Islam. Di Kolombia terdapat sebuah masjid yang letaknya di utara Maicaco. Masji ini merupakan masjid terbesar kedua di wilayah Amerika Selatan. Masjid bernama Masjid Omar Ibn-Al Khattab tersebut didirikan pada 1997. Baca juga: Menilik Islam Milati Masjid di New York yang Memberantas Kecanduan Alkohol 5. Suriname Suriname merupakan salah satu negara yang berada di Amerika Selatan. Negara ini memiliki populasi umat Muslim yang cukup banyak, mencapai 83.400 dari total warganya 596.831. Agama Islam menempati urutan ketiga sebagai agama yang memiliki banyak pengikut, setelah agama Kristen dan Hindu. Etnis di Suriname sangat beragam, ada orang India, orang Eropa, orang Cina, dan orang Jawa. Baca juga: Penyebaran Islam di AS oleh Muslim Indonesia Perlihatkan Rahmatan Lil Alamin 6. Panama Panama terletak di wilayah Amerika Tengah. Populasi Muslim di negara ini mencapai 25.000 dari total populasi 4.446.964. Meski di negara ini Islam kerap digambarkan negatif, namun tidak menghalangi orang yang tertarik Islam untuk kemudian memeluk agama tersebut. Komunitas Muslim di Panama membangun hubungan yang baik dengan komunitas agama lainnya.