JAKARTA - Kebijakan one way pada arus balik mudik lebaran dari arah Jawa ke arah Jakarta bakal diterapkan. Pemberlakuan one way akan dilakukan dari Gerbang Tol Palimanan Utama Km 188 sampai Cikampek Km 72.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan kebijakan one way bakal mulai berlaku pada hari ini, Kamis (5/5/2022). Kebijakan itu akan berlaku dari Km 188 Tol Palimanan Utma hingga Km 72 Tol Cikampek.

"One way akan diberlakukan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 11.00 WIB-24.00 WIB. Mulai dari Gerbang Tol Palimanan Utama Km 188 sampai dengan Km 72 Gerbang Tol Cikampek, kata Sambodo, Kamis (5/5/2022).

Lebih lanjut Sambodo mengatakan, meski telah menerapkan one way pada arus balik menuju Jakarta pihaknya tetap memberikan kelonggaran jalur untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung.

"Kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek diberikan relaksasi satu jalur," jelasnya.

Sebelumnya pihak kepolisan merilis sejumlah jalur alternatif yang dapat dilalui oleh pengendara dari arah Jakarta-Bandung. Ada empat rute alternatif yang dapat dilalui.

"Alternatif rute Jakarta menuju Bandung saat pemberlakuan one way arus balik Semarang - Jakarta tanggal 6-8 Mei 2022," tulis akun tersebut, Selasa (3/5/2022). Berikut empat rute alternatif yang dapat dilalui oleh pengendara; 1. Jagorawi - Puncak - Cisarua - Cipanas- Cianjur - SukaluyuSukaluyu - Cipatat - Padalarang - Bandung 2. Jagorawi - Cibubur - Cilengsi - Cianjur - Jonggol - Padalarang - Bandung 3. Kalimalang - Kedung Waringin- Karangan - Purwakarta - Wanayasa - Lembang - Bandung 4. Kalimalang - Kedung Waringin- Karangan - Purwakarta - Sukatani - Darandang - Cikalong - Padalarang - Bandung.