JAKARTA - Polisi akan mengosongkan jalur dan rest area di sepanjang Tol Palimanan Utama KM 188 hingga Cikampek KM 72 menjelang penerapan skema one way menghadapi lonjakan kendaraan arus balik mudik Lebaran 2022.

"Dilaksanakan sterilisasi atau pembersihan baik pada jalur maupun rest area selama dua jam sebelum pelaksanaan rekayasa lalin one way (pukul 09.00 WIB) setelah itu rekayasa lalin one way akan dimulai pukul 11.00 WIB," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi kepada awak media, Jakarta, Kamis (5/5/2022).

Kemudian, Eddy menyebut, mekanisme setelah pelaksanaan one way hingga pukul 24.00 WIB, pihaknya akan kembali melakikan normalisasi baik pada jalur maupun pada rest area selama dua jam setelah pelaksanaan one way atau pukul 02.00 WIB dini hari. Setelah itu, jalur akan dibuka secara normal.

Menurut Eddy, hari ini diberlakukan one way dari Gerbang Tol Palimanan Utama KM 188 hingga KM 72 Tol Cikampek. Kebijakan itu berlaku dari siang hingga malam hari nanti.

"One way akan diberlakukan pada hari Kamis 5 Mei 2022 pukul 11.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dimulai dari GT Palimanan Utama KM 188 sampai dengan KM 72 Cikampek," ujar Eddy.

Kemudian, polisi juga menerapkan contraflow di KM 72 hingga Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 47. Dengan skema itu, masyarakat yang menuju ke arah Bandung tetap akan bisa melintas jalan tol namun hanya menggunakan satu lajur.

"Kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek diberikan relaksasi 1 lajur," ucap Eddy. Eddy menekankan, kebijakan rekayasa lalu lintas ini tetap melihat situasi, kondisi dan dinamika volume kendaraan yang ada di lapangan. Dengan kata lain, penerapannya bersifat situasional. "Apabila kepadatan arus lalin mulai berkurang maka pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ada, namun apabila kepadatan semakin meningkat melebihi batas maksimal maka rekayasa lalin oneway akan ditingkatkan dr GT Palimanan utama KM 188-tol Jakarta Cikampek km 47 ( tanpa relaksasi ) dan diperpanjang waktunya," ucap Eddy. Baca juga: Arus Balik Mudik Lebaran, Polisi Cegah Kepadatan di Rest Area Jalan Tol