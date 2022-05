JAKARTA - Kondisi kesehatan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono kian membaik pascaterkena serangan demam berdarah dengue (DBD). Hari ini, Minggu (1/5/2022) tokoh intelijen Indonesia itu sudah kembali ke kediaman.

Staf Khusus Presiden, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, selaku anak mengatakan, sang ayah kini tinggal melanjutkan perawatan saja di rumah.

"Pagi ini sudah di rumah. Melanjutkan perawatan di rumah," ujar Diaz ketika dihubungi MNC Portal.

Jumlah trombosit AM Hendropriyono sempat menyentuh angka 8.000 per mikroliter. Namun jumlah mikroliternya kian bertambah hingga kini menyentuh di angka 100 ribu per mikroliter.

"Trombositnya sekarang sudah di atas 100 ribu ya," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI Budi Sulistya mengatakan bahwa abituren Akmil 1967 itu telah meninggalkan rumah sakit per Sabtu (30/4/2022) malam.

"Iya betul meninggalkan rumah sakit Sabtu malam," kata Budi.

Sebelumnya, beredar video Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di sebuah rumah sakit, tengah menjenguk AM Hendropriyono. Video beberapa detik ini beredar di media sosial (medsos) pada, Kamis (28/4/2022). Dari pengamatan MNC Portal, tampak Jenderal Dudung didampingi sejumlah stafnya, berada di samping kanan Hendropriyono yang tangannya sedang diinfus. Dalam video singkat tersebut, dengan seragam lengkap, Jenderal Dudung berdiri dan kemudian melepas maskernya, mendoakan Kepala BIN pertama itu segera sembuh. "Banyak istirahat, cepat sembuh ya," kata Dudung sambil membuka masker kemudian mencium kening Hendropriyono.