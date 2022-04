JAKARTA - Aparat kepolisian menyiapkan strategi lalu lintas one way dan ganjil-genap (gage) untuk penanganan serta pengendalian arus mudik Lebaran 2022.

Masyarakat mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan itu dalam mengatasi kepadatan dan kemacetan saat arus mudik. Hal itu sebagaimana dilihat dari Instagram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo @ListyoSigitPrabowo.

"Dengan adanya one way, alhamdulillah perjalanan saya lancar. Alhamdulillah sangat membantu sekali dengan adanya one way ini," kata seorang pemudik dari Bandung menuju Wiradesa Pekalongan, Sabtu (30/4/2022).

Pemudik lainnya juga berasal dari Cirebon menuju Nganjuk juga menyebutkan, penanganan aparat kepolisian dalam menghadapi arus mudik sangat optimal dan baik .

"Alhamdulillah lancar perjalanannya. Aman penanganan polisi bagus, ramah, dan mantap," ujar pria tersebut.

Sementara itu, pemudik lainnya mengaku mendapatkan rasa aman ketika melakukan perjalanan mudik maupun saat beristirahat sejenak di rest area. Itu karena aparat kepolisian terus-menerus melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

"Saya dari Semarang mau ke Kediri perjalanan dari Semarang sampai Rest Area Ngawi tidak ada kendala karena kami selalu dibantu pak polisi. Apalagi, rest area, Ngawi selalu siap sedia pengawalan Pak Polisi jadi kita merasa terlindungi, terjaga dan juga jika ada kendala selalu dijaga pak polisi. Kami terima kasih atas perjalanannya yang lancar ini," tutur pemudik seorang perempuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam menghadapi kesiapan mudik Lebaran tahun 2022 ini, Polri telah mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi terbaiknya dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi seluruh masyarakat. Selain pengamanan dan pengawalan arus mudik, Polri telah menyediakan pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bahkan, di pos tersebut juga disiapkan gerai untuk masyarakat yang melengkapi vaksinasi hingga dosis III atau booster.