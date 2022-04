JAKARTA – Viral di media sosial sebuah unggahan video dari akun @thisgirlnextdoor membuat perhatian warganet.

Perempuan cantik ini mencari laki-laki yang satu pesawat dengannya karena memiliki pakaian yang sama dari atas sampai bawah.

“Buat mas yang hari ini 1 April naik citilink QG669 DPS-SUB 14.25 dan duduk di seat 29C, lo sadar gak sih kita matching outfit top to toe?! Even the color of our match is exactly the same!,” tulis akun tersebut dikutip Sabtu (30/4/2022).

“Kalo lo masih single, mudah mudahan ketemu lagi yaa, gue rada nyesel deh tadi gak kenalan (fyi kalo lewat fyp lo, gue yg duduk di 28B,"tutup akun tersebut.

Sontak warganet sangat antusias karena momen ini, beberapa berkomentar agar cepat bertemu dengan pria tersebut.

"Berasa abis pulang liburan sama suamik ya semoga di pertemukan kembali dan sama² masih single" tulis akun @Mbk**. "wkwkwk senyum2 sendiri akuu gatauuu seneng ajaa liatnyaa, semoga masih single yaa mba si mas nyaa" sambung akun @udnew**.