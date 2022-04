JAKARTA - Arus lalu lintas mudik H-2 Lebaran 2022 di Tol Jakarta-Cikampek (Japek), pada siang ini terpantau padat merayap. Hal tersebut berdasarkan pantauan udara yang dilakukan aparat kepolisian.

"Km 48 sampai dengan Cikampek saat ini dalam kondisi ramai, arus tetap berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (30/4/2022).

Dedi menjelaskan, dari data Jasa Marga, setidaknya ada peningkatan sekitar 35 persen volume kendaraan dibandingkan dengan pada arus mudik H-3.

"Dari perhitungan Jasa Marga saat ini sudah 130.000 kendaraan melintasi jalur tol atau naik sekitar 35 persen dari kemarin yang angkanya sekitar 85.000," ujar Dedi.

Hingga siang ini, penerapan One Way dari Tol Cikampek KM 47 hingga Tol Kalikangkung KM 414 disetop. Polisi melakukan normalisasi lalu lintas di jalur bebas hambatan tersebut.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyatakan bahwa, normalisasi One Way di Tol Cikampek sejak KM 47 hingga KM 70 dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Dengan adanya penyetopan One Way, kendaraan dari arah Bandung bisa melintas jalan tol untuk menuju Jakarta.

Eddy menyatakan, dari KM 47 ke KM 70 Cikampek Utama (Cikatama) menggunakan contraflow dua lajur dari arah Jakarta ke timur dan 1 lajur digunakan dari Bandung menuju Jakarta.

Bahkan, polisi juga akan menyetop One Way di KM 70 hingga Kalikangkung. Rekayasa Contra Flow juga diterapkan hingga KM 86.

"Pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan penutupan one way dan penormalan dari KM 70 GT Cikampek Utama sampai KM 414 GT Kalikangkung. Dari km 70 Cikatama akan contra flow 1 lajur hingga KM 86 untuk menammpung arus dari Jakarta ke timur," ujar Eddy. Dengan begitu, kendaraan dari arah arah timur atau Kalikangkung menuju Jakarta dapat menggunakan dua lajur tol sampai dengan KM 86. Namun, ketika memasuki KM 70 hanya akan bisa melintas di satu lajur tol.