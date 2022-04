JAKARTA – Polisi menghentikan penerapan one way dari Tol Cikampek KM 47 hingga Tol Kalikangkung KM 414. Petugas lalu melakukan normalisasi lalu lintas di jalur bebas hambatan tersebut.

Sebelumnya, terjadi kemacetan yang parah imbas pemberlakukan one way di Tol Cikampek. Bahkan, warga memblokir Tol Cipularang.Â

(Baca juga: One Way Picu Kemacetan Parah, Apa Kata Kapolri?)

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyatakan bahwa, normalisasi One Way di Tol Cikampek sejak KM 47 hingga KM 70 dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Dengan adanya penyetopan One Way, kendaraan dari arah Bandung bisa melintas jalan tol untuk menuju Jakarta.

"Jajaran pukul 07.00 WIB pagi ini, persiapan penormalan arus mudik (khusus dari KM 47 sampai dengan KM 70 GT Cikampek Utama), relaksasi dari Bandung," kata Eddy, Jakarta, Sabtu (30/4/2022).

Eddy menyatakan, dari KM 47 ke KM 70 Cikampek Utama (Cikatama) menggunakan contra flow dua lajur dari arah Jakarta ke timur dan 1 lajur digunakan dari Bandung menuju Jakarta.

Bahkan, polisi juga akan menyetop one way di KM 70 hingga Kalikangkung. Rekayasa Contra Flow juga diterapkan hingga KM 86.

"Pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan penutupan one way dan penormalan dari KM 70 GT Cikampek Utama sampai KM 414 GT Kalikangkung. Dari km 70 Cikatama akan contra flow 1 lajur hingga KM 86 untuk menammpung arus dari Jakarta ke timur," ujar Eddy. Dengan begitu, kendaraan dari arah arah timur atau Kalikangkung menuju Jakarta dapat menggunakan dua lajur tol sampai dengan KM 86. Namun, ketika memasuki KM 70 hanya akan bisa melintas di satu lajur tol.