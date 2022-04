JAKARTA - Pihak kepolisian tengah memberlakukan One Way atau jalan satu arah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di titik Km 47 Tol hingga Km 414 Gerbang Tol KaliKangkung. Hal itu, dikarenakan volume kendaraan kian membeludak.

Menanggapi hal tersebut, pihak Jasa Marga membeberkan jalur alternatif bagi mereka yang ingin berpergian menuju arah Jakarta.

Pengguna jalan dari arah Bandung dapat keluar melalui Gerbang Tol Sadang Jalan Tol Cipularang Km 76 lalu melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol dan masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta melalui Gerbang Tol Karawang Barat di Km 47.

Di titik yang sama (Km 76), pengguna jalan juga bisa mengakses jalur fungsional Sadang sampai dengan Kutanegara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 8,5 Km.

Kemudian, dilanjutkan dengan melewati jalan non tol sepanjang kurang lebih 20 Km dengan satu-dua lajur setiap arahnya untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui Gerbang Tol Karawang Barat di Km 47.

Seperti diketahui, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus mudik malam ini. One way atau satu arah akan dimulai pukul 23.00 WIB sejak KM 47 tol Cikampek sampai KM 414 tol Kalikangkung.

“Pukul 23.00 mlm ini akan dilaksanakan kembali one way dari KM 47 sampai KM 70, yang otomatis menjadi one way km47 s/d kalikangkung 414 (seperti Jumat (28/4) kemarin) hingga pukul 08.00 WIB esok,” ucap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/4/2022).