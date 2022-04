JAKARTA - Pihak kepolisian telah memberlakukan One Way atau jalan satu arah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di titik Km 47 hingga Km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung. Hal itu, dikarenakan volume kendaraan kian membeludak.

Dalam pantauan MNC portal, pada Jumat (29/4/2022) tepatnya pukul 23.00 terlihat kendaraan pemudik dari arah Jakarta kian membanjiri Jalan Tol arah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal tersebut, membuat pihak kepolisian kembali berdiri memutar otak mengamankan lajur kendaraan pemudik.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi mengatakan, pihak jajarannya tengah ditugaskan guna mengawal kenyamanan pemudik hingga sampai ke tempat tujuan, salah satunya dengan diberlakukannya One Way atau Jalan satu arah.

"Pukul 23.00 malam ini akan dilaksanakan kembali one way dari km 47 sampai km 70, yang otomatis menjadi one way km 47 sampai dengan kalikangkung 414 hingga pukul 08.00 pagi esok," ujar Eddy saat dikonfirmasi, Jumat (29/4/2022).

Kendati demikian, Masyarakat yang hendak menuju Jakarta atau ke arah arah dapat kembali menggunakan Jalan Tol sekitar pukul 10.00 WIB Sabtu, 30 April 2022.

"Masyarakat yang akan menuju arah barat, dapat menggunakan jalan Tol setelah pukul 08.00 WIB plus 2 jam (normalisasi), sekitar pukul 10.00 WIB," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pihak Kepolisian tengah memberlakukan aturan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di Km 47 hingga km 70. Meski demikian, pada Km 47 arah Cikampek kini mengalami kemacetan. Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, pada hari Jumat (29/4/2022) tepatnya pukul 21.55 terlihat kendaraan turut membanjiri Jalan Tol. Akibat hal tersebut, pada km 47 terjadi kemacetan cukup parah. Terpantau, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan mini bus atau kendaraan pribadi milik pemudik. Lajur kendaraan pun sempat beberapa kali tersendat hingga tidak bisa bergerak.