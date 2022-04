JAKARTA - Polri menyatakan akan menambah satu lajur contraflow di KM 47 Tol Cikampek sampai KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat (29/4/2022) malam ini. Meski ditambah jadi dua lajur, nantinya kendaraan dari arah Cikopo dan Bandung yang menuju Jakarta masih bisa lewat.

"Untuk sore ini km 47 sampai km 70 contra flow 2 lajur," kata Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Firman Shantyabudi kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).

Setelah km 70 Cikampek Utama sampai km 414 Gerbang Tol Palimanan akan berlaku one way. "Cikatama km 70 sampai km 414 Gerbang tol Palimanan tetap one way," ujar Firman.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyatakan one way di Cikampek sampai km 414 Gerbang Tol Kalikangkung akan berlangsung pada hari ini, Jumat (29/4/2022) akan berlangsung sampai 08.00 WIB esok hari, Sabtu (30/4/2022).

Hal ini berdasarkan diskresi dari kepolisian mengingat masifnya arus mudik dari arah Jakarta menuju Timur.

"Jadi kesimpulannya one way akan kita laksanakan sore ini sampe dengan jam 8 pagi besok," kata Firman kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).

