JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak dari adanya diskresi perpanjangan massa One Way dan Ganjil Genap (Gage) dari Tol Cikampek KM 47 hingga Tol Kalikangkung KM 414. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau langsung hari pertama penerapan strategi rekayasa lalu lintas (lalin) arus mudik.

(Baca juga: Polisi Minta Maaf ke Warga yang Terimbas Macet karena Perpanjang One Way)

"Baru saja kita melaksanakan kontrol untuk mengetahui secara langsung kebijakan terkait One Way yang mulai diberlakukan dari tadi sore jam 17.00 WIB, dan sampai saat ini masih berlanjut," kata Sigit di Tol Jakarta-Cikampek KM 48, Jumat (29/4/2022) malam.

Dari pengamatannya secara langsung, Sigit mengungkapkan, penerapan One Way dan ganjil genap di Cikampek hingga Kalikangkung, dapat mencegah terjadinya kemacetan di saat memasuki prediksi puncak arus mudik seperti saat ini. Padahal, kata Sigit, pihak Jasa Marga melaporkan bahwa volume kendaraan yang melintas di jalan tol Cikampek terus mengalami peningkatan.

"Kemacetannya masih bisa dihindari. Dan laporannya tadi pada saat One Way dibuka dimulai jam 17.25 WIB untuk kepalanya (rombongan pengendara paling depan saat diberlakukannya One Way) dalam waktu tiga setengah jam sudah sampai di Tol Kalikangkung," ujar Sigit.

"Jadi ini akan kita evaluasi terus, harapan kita prediksi puncak arus mudik yang kemarin kita perkirakan akan terjadi kemacetan yang luar biasa tentunya dengan rekayasa One Way ini kita harapkan betul-betul bisa mengurai dan membuat masyarakat yang kembali mudik betul-betul bisa nyaman karena kemacetannya bisa kita kurangi," tutup eks Kabareskrim Polri ini. Baca selengkapnya: Kapolri: Strategi One Way di Tol Cikampek hingga Kalikangkung Hindari Kemacetan