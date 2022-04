CIKAMPEK - Empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung) diprediksi menjadi puncak arus mudik. Pasalnya, mulai hari ini Jumat (29/04) merupakan hari pertama cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menyampaikan, prediksi kendaraan meninggalkan Jabotabek melalui empat gerbang tersebut adalah sekitar 264 ribu kendaraan, naik 26% terhadap puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019.

“Sementara itu untuk prediksi lalu lintas di GT Cikampek Utama hari ini, kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah timur (Trans Jawa) mencapai 131.520 kendaraan, naik 233% dibandingkan dengan periode normal November 2021 sebesar 39.554 kendaraan,” ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (29/4/2022)

Saat ini pukul 09.00 WIB terpantau sejumlah titik kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek di antaranya Km 48 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah dan Jalan Layang MBZ serta jelang akses keluar dan masuk rest area Km 57.

"Pasca ditutupnya one way, saat ini tengah dilakukan normalisasi jalur yang digunakan untuk one way sebelum akhirnya dapat digunakan untuk menuju arah Jakarta," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way dari KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sejak Kamis (28/04) pukul 17.28 WIB resmi ditutup pagi ini pukul 08.30 WIB. Hal ini mempertimbangkan tingginya volume lalu lintas dari Jabotabek yang menuju timur via Jalan Tol Trans Jawa.

(fkh)