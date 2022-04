JAKARTA - Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut bahwa, warga yang ingin mudik dari arah Bandung, Jawa Barat, menuju Jakarta, pada pagi ini sudah bisa melewati jalan tol.

"Bagi masyarakat dari Bandung yang akan menuju ke Jakarta nanti bisa melewati jalur Tol seperti biasa," kata Eddy kepada awak media, Jakarta, Jumat (29/4/2022).

Untuk saat ini, kata Eddy, pihaknya telah menerapkan kebijakan rekayasa lalu lintas contraflow satu lajur atau di jalur kendaraan dari Bandung ke Jakarta, pada KM 47 sampai dengan KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

Dengan kata lain, rekayasa tersebut memberikan kesempatan pengendara dari Bandung menuju ke Jakarta bisa melintas via Tol.

"Rekayasa lalu lintas lainnya akan dilaksanakan cara bertindak contraflow 1 lajur dari KM 47 sampai dengan KM 70 GT Cikampek Utama," ujar Eddy.

Di sisi lain, Eddy menekankan, di KM 70 nanti, personel kepolisian sabut putih, tetap menerapkan kebijakan One Way serta ganjil genap hingga gerbang Tol Kalikangkung KM 414.

"Saat ini sedang dilaksanakan normalisasi pelaksanaan one way dari KM 47- KM 70 gerbang tol Cikampek Utama. One way tetap dilaksanakan dari KM 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan KM 414 gerbang tol Kalikangkung," tutup Eddy.

