JAKARTA - Antrean kendaraan yang hendak mudik lebaran terlihat di Tol Jakarta-Cikampek (Japek), tepatnya di Cikarang Barat KM 47, Jumat (29/4/2022) pagi.

Berdasarkan pantauan CCTV, pukul 06.00 WIB, kepadatan kendaraan mulai terlihat dengan didominasi mobil pribadi, dan beberapa bus serta kendaraan berat seperti truk.

"CCTV NTMC Polri pagi hari ini, Jumat 29 April 2022 pukul 06.00 WIB di KM 37 Cikarang Barat, terpantau volume kendaraan ramai," tulis akun instagram @ntmc_polri, Jumat (29/4/2022).

Sebelumnya, pada pukul 05.08 WIB, pihak Jasa Marga melalui akun resminya juga menyampaikan kepadatan lalu lintas yang terjadi di KM 47 Cikarang Barat, Tol Japek.

"Karawang Barat KM 47 - GT Kalikangkung KM 414 diberlakukan satu arah (one way) dan ganjil genap. Jalur Satu Arah (one way) khusus kendaraan kecil arah Semarang," tulis akun Jasa Marga.

Hingga pukul 05.49 WIB diketahui Jalan Layang MBZ Cikarang Barat - Karawang Barat telah terjadi kepadatan volume lalu lintas. Alhasil, hingga matahari muncul, kepadatan kendaraan masih terjadi. Untuk itu pemudik diimbau agar dapat mengikuti arahan petugas di lapangan, terutama jika adanya pengalihan arus lalu lintas.