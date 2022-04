JAKARTA - Pihak kepolisian memberlakukan pengalihan arus lalu lintas mudik dengan menggunakan skema one way dan ganjil-genap (gage) untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), pihak kepolisian akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan ganjil-genap (gage).

Jika sebelumnya skema one way dan gage diberlakukan mulai pukul 17.00 WIB hingga 24.00 WIB, hari ini Jumat (29/4/2022), kebijakan tersebut akan dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Titik pemberlakuannya masih sama seperti kemarin, yaitu ruas Tol Cikampek KM 70, dan berakhir di arah semarang di gerbang tol kalikangkung di KM 414.

Sebelumnya, kemacetan sepanjang 10 KM sempat terjadi di ruas jalan Tol Japek pada pagi dan siang kemarin, Kamis (28/4/2022), akibat lonjakan pengendara yang mencapai 110% dari perkiraan.

Pihak PT Jasa Marga memprediksi hanya akan ada 35.000 kendaraan yang melintasi jalur tersebut.

"Ternyata melonjak hingga 75.000 kendaraan," kata Pihak PT Jasa Marga, Kamis (28/4/2022).

Namun, kemacetan berhasil diurai, dan situasi arus lalin pun kembali normal pada malam hari.

(fkh)