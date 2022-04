JAKARTA - Kepolisian memberlakukan sistem Ganjil Genap & One Way dari mulai KM 47 - KM 414 hari ini, Kamis (28/4/2022). Sistem One Way akan dimulai pukul 17.00 - 24.00 WIB.

"Pemberlakuan sistem Ganjil Genap atau One Way dari Tol Cikampek KM 47 sampai Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414," tulis laporan akun twitter @NTMCLantasPolri, Kamis (28/4/2022).

Untuk diketahui kepada masyarakat bahwa mulai pukul 15.00-17.00 WIB akan dilaksanakan proses pembersihan. Artinya dari arah berlawanan dikuras keluar dari jalur tol, termasuk di parkiran rest area arah lawan diimbau untuk segera keluar.

"Sehingga pada saat pukul 17.00 arah lawan sudah bisa/ bersih dipergunakan utk oneway. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk proses menjadi one way," tutupnya.

(wdi)