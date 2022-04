JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) menerapkan kebijakan contraflow di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) sejak Rabu (27/4/2022) pagi hari. Hal tersebut dilakukan lantaran arus mudik sudah mulai mengalami peningkatan.

"Antisipasi arus mudik yang sudah mulai padat," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi kepada awak media, Jakarta.

Adapun, kata Eddy, strategi lalu lintas untuk mengurai kepadatan tersebut sudah dilakukan di jalur bebas hambatan itu sepanjang kurang lebih 23 Kilometer.

"Dari KM 47 sampai 70 diberlakukan contraflow dan sudah dimulai," ujarnya.

Diketahui, pada musim mudik tahun ini polisi menyiapkan strategi lalin. Di antaranya ganjil genap dan one way. Adapun lokasi dan jadwal penerapan sistem one way dan ganjil genap:

Arus Mudik

- Kamis 28 April 2022

Mulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung

- Jumat 29 April 2022

Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

- Sabtu 30 April 2022 Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung - Minggu 1 Mei 2022 Mulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung Arus Balik - Rabu 6 Mei 2022 Mulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek - Kamis 7 Mei 2022 Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim - Jumat 7 Mei 2022 Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim