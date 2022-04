JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) akan memberlakukan sistem ganjil genap dan one way saat arus mudik lebaran Idul Fitri 2022. Aturan tersebut mulai berlaku pada 28 April 2022.

Kebijakan itu rencananya akan diterapkan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah.

"(Lokasi ganjil-genap) Sama seperti pelaksanaan one way hanya di jalur one way," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dalam arus mudik 2022, sambungnya, titik masuk dan keluar pintu tol diprediksi menjadi lokasi kemacetan. Karena itu, kepolisian menyiapkan skema one way dan ganjil genap untuk mengurai kemacetan.

"Kepadatan dimungkinkan ada di gate tol karena orang akan tap kartu tol. Lalu exit yang akan masuk ke jalur arteri, bottleneck, rest area, pertemuan arus lalin, kendaraan yang mogok, perilaku pengemudi dan laka lantas," ujar Eddy.

Berikut lokasi dan jadwal penerapan sistem one way dan ganjil genap di jalan tol:

1. Kamis 28 April 2022

Mulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung

2. Jumat 29 April 2022

Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

3. Sabtu 30 April 2022 Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung 4. Minggu 1 Mei 2022 Mulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung Arus Balik 1. Rabu 6 Mei 2022 Mulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek 2. Kamis 7 Mei 2022 Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim 3. Jumat 7 Mei 2022 Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim