JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda menyemarakkan perayaan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dia pun menyampaikan sebuah pantun.

Perayaan yang digelar di Istana Negara itu dihadiri Presiden Joko Widodo beserta ketua Komite APU PPT, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Hadir pula jajaran Kabinet Maju, Kapolri dan beberapa pihak terkait.

Saat memberikan sambutan di depan Jokowi, Ivan melantunkan sebuah pantun yang menarik perhatian. Awalnya, Ivan menjelaskan perihal sejarah terbentuknya PPATK.

Awal terbentuknya lembaga anti pencucian uang itu dimulai dari penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2002 pada 17 April 2002.

"Di sinilah sejarah Pendirian PPATK dimulai," kata Ivan saat memberikan sambutan yang ditayangkan secara virtual, Senin (18/4/2022).

Seiring upaya Indonesia keluar dari daftar hitam negara atau teritori yang tidak kooperatif dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dikeluarkan Financial Action Task Force (FATR), UU tersebut diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 dengan perubahan terakhir melalui UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ivan menambahkan, dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan APU PPT Indonesia berdasarkan kepres Nomor 1 Tahun 2004, dibentuklah komite koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diubah dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah kembali dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2016.

"Komite Koordinasi Nasional diketuai oleh Menko Polhukam," ucapnya.

Sebelum menutup sambutannya, Ivan menyampaikan pantun di hadapan Presiden Jokowi dan para tamu undangan yang hadir baik secara langsung maupun virtual.

Sejauh-jauh berjalan mengembara, cintaku kepada Indonesia tak pernah lekang

20 tahun perjalanan PPATK Jaga Indonesia dari pencucian uang

