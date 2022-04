JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan pertemuan dengan US Secretary of the Navy (US SECNAV) Carlos Del Toro di Washington DC, AS. Kamis 30 Maret 2022.

Dalam pertemuan tersebut Kasal mengatakan TNI AL akan terus melanjutkan dan meningkatkan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat (AS) sesuai yang telah disepakati.

"Terutama bidang pembangunan SDM yang profesional baik latihan bersama diantaranya latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan USMC," kata Yudo dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu 3 April 2022.

"Dengan mengirimkan personel yang berpengalaman dalam operasi, sehingga personel Korps Marinir TNI AL dapat menerima manfaat yang besar dalam latihan tersebut," sambungnya.

Yudo menjelaskan dalam bidang pendidikan, kemungkinan akan ada penambahan jumlah penerimaan untuk perwira siswa TNI AL baik di tingkat Naval Staff College (NSC) dan Naval Command College (NCC) di Rhode Island.

Hal ini pun serupa dengan pendidikan setingkat Lemhanas di National Defense University (NDU) di Wahington DC. US Navy akan membuka kesempatan mengikuti pendidikan bagi penyelam TNI AL dan kursus Tactical Air Control Party bagi penerbang TNI AL di AS.

Sementara itu US Secnav menyampaikan hubungan yang terjalin selama ini sebagai mitra strategis bidang pertahanan kemaritiman, menjadi negara yang konsisten dalam menjaga stabilitas di kawasan, serta tetap ingin melanjutkan kerjasama bidang pendidikan, latihan dan teknologi. "Terima kasih kepada Indonesia karena telah mengirimkan beberapa personel, utamanya perwira untuk terlibat dalam latihan dan pendidikan di AS, hal ini merupakan bentuk upaya kerjasama strategis pada pembinaan capacity building," ucap Carlos Del Toro.