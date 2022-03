JAKARTA – Masa pandemi tak menyurutkan semangat untuk tetap berinovasi. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mengambil langkah strategis dengan inovasi digital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi peran UMKM.

Dengan inovasi tersebut, kini nilai transaksi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak mulai beroperasi pada 2020 sampai awal tahun 2022 transaksinya terus meningkat bahkan sudah tembus hingga Rp13.409.240.530 dari total nominal transaksi yang sudah selesai maupun yang sedang diproses.

Bupati Tanah Laut Sukamta turut berbangga hati, sebab berkat inovasi digitalnya tersebut dirinya berhasil meraih penghargaan dalam ajang Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 kategori Digital Innovation For Public Service.

Acara penghargaan tersebut disiarkan langsung di iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia, di antaranya Okezone, Sindonews dan iNews.id dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sukamta merasa bangga atas apresiasi yang diberikan oleh MNC Portal Indonesia. “Alhamdulillah, ini apresiasi dari MNC Portal dan iNews TV yang sangat luar biasa terhadap sebuah aplikasi toko daring, Sosialita, yang ini adalah memang tercipta sejak 2020 lalu, untuk pemerintah bisa belanja kepada UMKM kita,” ujarnya kepada Okezone saat event Digital Innovation Award 2022 berlangsung.

Kabupaten Tanah Laut mengusung inovasi pelayanan publik yang diberi nama Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut). Sosialita secara langsung terhubung dengan instansi dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa lainnya.

“Inovasi ini untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut, melalui terciptanya pasar lokal digital dengan nama Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut),” tutur Bupati Sukamta.

Sosialita, lanjutnya, merupakan terobosan dalam pembangunan daerah sehingga memulihkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut terutama di saat masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Sosialita ini bisa membangun kesejahteraan masyarakat Tanah Laut, saya sadar betul UKM adalah pilar ekonomi yang tahan terhadap krisis, sehingga untuk menjamin stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat aplikasi ini akan saya tingkatkan,” tuturnya.

Sukamta juga menyampaikan, keunggulan dari inovasi ini adalah mendigitalkan pasar lokal (e-Marketplace lokal) untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa lainnya dengan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN, APBDesa, BLUD dan BUMN dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya mudah namun disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku.

“Aplikasi ini, berdasarkan peraturan barang dan jasa itu hanya Rp50 juta per tahun, sekarang sedang saya perjuangkan untuk bergabung dengan toko daringnya LKPP, supaya transaksinya nanti bisa sampai angka Rp200 juta,” ucapnya.

Sosialita menjadi wadah para UMKM untuk memasarkan produk dan jasa lainnya dalam persaingan pasar yang sehat. Selain itu, tujuan terciptanya Sosialita juga untuk menjembatani antara penyedia dan/atau UMKM dengan SKPD Lingkup Tanah Laut, instansi/SKPD bisa mencari jasa perorangan, dan pengadaan menjadi akuntabel, mudah, dan nyaman (AMAN).

“Melibatkan peran serta UMKM lokal menjadi penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan menambah PAD dari sektor Pajak karena transaksi tersebut. Sesuai dengan motto Sosialita, yaitu AMAN (Akuntabel, MudAh dan Nyaman),” ucapnya.

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan selamat kepada para penerima DIA 2022. “Saya ucapkan selamat untuk inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Jadi selamat sekali lagi untuk para pemenang,” ucapnya.

Sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Untuk itulah, MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award 2022.

Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah secara konsisten melakukan berbagai inovasi serta terobosan berbasis digital sehingga turut berkontribusi terhadap kemajuan industri digital di tanah air.

Terdapat 5 kategori penilaian dewan juri yaitu Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022 serta berharap agar inovasi di bidang digital semakin tumbuh dan berkembang.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," ujarnya

Ia menambahkan, revolusi digital merupakan sebuah kebutuhan di semua lembaga kementerian lembaga dan daerah. Tujuannya, untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam berbagai hal demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang.

"Percepatan untuk ide-ide membangun inovasi juga merupakan bagian daripada suksesnya reformasi birokrasi,” ucapnya.

Terkait dengan penghargaan yang diraihnya, Bupati Tanah Laut Sukamta menyampaikan akan menjadikan penghargaan ini sebagai penambah motivasi agar semakin semangat melakukan terobosan berupa ide-ide kreatif yang diwujudkan dalam inovasi program layanan publik untuk memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Tanah Laut.

“Meraih Digital Innovation Award adalah apresiasi yang sangat membanggakan, namun semua pencapaian adalah perwujudan janji Kepala Daerah untuk masyarakat berupa Amanah yang harus ditunaikan. Menjadikan semua tujuan sebagai rangkaian kerja ibadah seorang Pemimpin Daerah untuk kesejahteraan Masyarakat yang dipimpinnya,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentunya akan terus melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan Sosialita dan pastinya akan melahirkan inovasi-inovasi serta terobosan-terobosan bermanfaat lainnya.

“Saya sampaikan terima kasih kepada MNC Portal yang sudah menginisiasi acara ini untuk mendorong inovasi-inovasi daerah karena tentu Negeri ini akan maju ketika inovasi berkembang secara luas di Nusantara ini. Saya mengucapkan kepada semua pendukung, karena penghargaan sebuah motivasi besar untuk kami,” ucapnya.