JAKARTA – Sadar akan kebutuhan kecepatan informasi untuk masyarakat, Kota Gorontalo meluncurkan aplikasi GoMT yang dapat memudahkan masyarakatnya mendapatkan berita terkini di tengah masa pandemi Covid-19. Dengan inovasi yang dilakukan oleh Kota Gorontalo inilah yang membawanya berhasil meraih penghargaan pada ajang Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 pada kategori Digital Innovation for Public Service.

Pada malam puncak Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (31/3/2022) dan disiarkan secara langsung di iNewsTV serta live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews, dan iNews.id, Wali Kota Kota Gorontalo Marten Taha menerima penghargaan bergengsi ini. Seusai menerima penghargaan, Marten Taha mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian yang diraih.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada MNC Group khususnya MNC Portal, mengapresiasi apa yang menjadi inovasi dan kinerja kami di bidang digitalisasi daerah. Apa yang saya kembangkan di Gorontalo yaitu Gorontalo Melayani Masyarakat Terpadu, Go-MT,” ucapnya.

Aplikasi GoMT yang baru diluncurkan pada Desember 2021 ini memiliki berbagai fitur yang membantu menyebarkan ragam informasi untuk masyarakat sekitar. Saat ini, ada tujuh fitur yang dapat dimanfaatkan oleh warga Gorontalo. Di antaranya, Go News yang akan menyajikan berita di lingkup Pemerintahan Kota Gorontalo, lalu ada juga sajian informasi cuaca melalui fitur Go Cuaca.

GoMT yang mulai beroperasi di tengah masa pandemi Covid-19 ini juga memiliki fitur Go Tanggap Covid-19 untuk memberikan informasi mengenai Covid-19, seperti pencapaian vaksinasi dan penanganannya. Selain itu, terdapat Go Siaga untuk membantu masyarakat mengenai bencana dan laporan kepolisian.

Aplikasi ini juga dapat membantu masyarakat luas yang ingin memiliki jaringan internet gratis atau WiFi dengan layanan Go Wifi yang siap memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang terjaring WiFi gratis. Melalui GoMT, para pelaku UMKM dapat mempromosikan usaha yang tengah digeluti. Bahkan, masyarakat Gorontalo juga bisa mengirimkan berbagai informasi ataupun kritik dan saran kepada pemerintahan Kota Gorontalo melalui Go Lapor.

“Gorontalo Melayani Masyarakat Terpadu, Go-MT. Ini kita melakukan berbagai inovasi dalam rangka untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan, baik itu di bidang perizinan, kemudian sampai pada tingkat masyarakat bawah di kelurahan. Ada digitalisasi kelurahan. Sehingga, setiap masyarakat yang memperoleh layanan di kelurahan itu, tidak perlu lagi datang ke kelurahan. Apakah izin usaha, mau minta surat keterangan tidak mampu, mau surat keterangan kematian dan lain sebagainya, itu semua diurus melalui online. Tidak lagi melalui tatap muka. Sehingga, ini membuat bahwa masyarakat semakin dipermudah dan kegiatan pemerintahan juga makin lancar,” jelasnya.

Inovasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo lewat aplikasi GoMT dengan memiliki fitur lengkap, tentu dapat membantu masyarakat sekitar Gorontalo untuk mengetahui berita dan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.

Oleh karena itulah, GoMT berhasil membawa Kota Gorontalo menerima penghargaan DIA 2022 ini. Digital Innovation Award merupakan ajang penghargaan bergengsi yang digelar oleh MNC Portal Indonesia untuk mengapresiasi kepada lembaga, BUMN ataupun perusahaan, dan pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi secara konsisten dengan berbagai terobosan yang berbasis digital, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan industri digital di Indonesia.

Ajang penghargaan ini memiliki lima kategori, yakni Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries. Kelima kategori ini diputuskan oleh para juri ahli pada bidangnya.

Disampaikan oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada malam puncak Digital Innovation Award, ia mengatakan MNC Media Group sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, terutama MNC Portal Indonesia yang terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Oleh karena itu, MNC Portal Indonesia menggelar DIA 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan secara konsisten berinovasi demi memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dengan adanya ajang penghargaan ini, Hary Tanoesoedibjo juga berharap agar para pemenang terus termotivasi dan kian berenergi untuk tumbuh dan berkarya untuk Indonesia.

“Jadi karena ini penting sekali sehigga kami perlu menyelenggarakan acara ini untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melakukan inovasi digital, selain itu untuk memberikan motivasi dan semangat orang lain untuk melakukan inovasi,” ucap Hary Tanoesoedibjo.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022 serta berharap agar inovasi di bidang digital semakin tumbuh dan berkembang.

Disampaikan olehnya, revolusi digital merupakan sebuah kebutuhan di semua lembaga kementerian lembaga dan daerah. Tujuannya, untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam berbagai hal demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang.

“Percepatan untuk ide-ide membangun inovasi juga merupakan bagian daripada suksesnya reformasi birokrasi.”

Atas apresiasi yang diberikan oleh MNC Group, Walikota Kota Gorontalo mengungkapkan rasa syukur dan harunya.

“Saya sangat bersyukur dan memberi apresiasi penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada MNC Group karena MNC Group selalu menghargai dan mengapresiasi apa yang menjadi karya anak bangsa dan ini saya kira MNC Group adalah yang terdepan dalam memberikan penilaian dan memberikan penghargaan kepada anak-anak bangsa yang berprestasi,” tutupnya. (CM)