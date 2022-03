JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berhasil meraih penghargaan Digital Innovation Award (DIA) 2022 untuk kategori Digital Innovation for Public Service. Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Bidang IKP Diskominfo Pamekasan, Arif Rachman Syah.

Kepada MNC Portal Indonesia, Arif Rachman yang hadir mewakili Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan rasa bangga serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam tercapainya penghargaan tersebut.

“Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT, Pemkot Pamekasan sudah dapat Digital Innovation Award kategori Digital Innovation for Public Service yaitu e-Lorong. Ini merupakan kerja keras dari Pemkab Pamekasan dan juga dorongan dari warga Pamekasan. Ini merupakan pencapaian dari Kota Pamekasan yang ingin maju sama dengan kota maju di daerah lainnya,” ujar Arif saat ditemui di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2022).

Penghargaan Digital Innovation for Public Service sendiri berhasil diraih oleh Pemkab Pamekasan berkat inovasi di bidang pelayanan masyarakat, aplikasi perizinan online daerah berbasis web yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelaporan jalan rusak, yaitu Aplikasi e-Lorong.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga membantu memudahkan masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam memperbaiki lingkungan sekitar mereka. Melalui aplikasi tersebut, pelaporan jalan rusak atau berlubang menjadi lebih mudah, transparan, dan memiliki kepastian waktu.

Menurut Arif Rachman, pihaknya telah berupaya membangun aplikasi e-Lorong menjadi dinamis, user friendly, fleksibel, serta maintenance free. Aplikasi ini bahkan terhubung dengan aplikasi Telegram dan dibekali dengan keamanan yang mumpuni agar memudahkan proses pelaporan menjadi efisien, transparan, dan akuntabel.

Tak heran, penghargaan DIA 2022 kali ini menjadi sangat berarti bagi Pemkab Pamekasan untuk terus maju dan menciptakan inovasi lainnya demi peningkatan pelayanan masyarakat.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami di jajaran pemerintahan untuk terus memacu tumbuhnya inovasi-inovasi yang lain di era transformasi digital demi peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai salah satu parameter penilaian kemajuan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan DIA 2022.

“Selamat kepada para penerima Digital Innovation Award 2022. Semoga penghargaan ini semakin terus memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju,” tuturnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022.

"Selamat dan sukses pada Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Arif Rachman berharap, penghargaan ini dapat terus menyalakan api semangat bagi Pemkab Pamekasan untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada masyarakat Pamekasan dan para ASN Pamekasan yang selalu bekerja keras dan fokus dalam kegiatan-kegiatan. Dan terima kasih kepada MNC yang sudah menyediakan wadah penghargaan untuk kami dan ini merupakan apresiasi yang sangat membanggakan bagi kami,” ujarnya.

Dia berharap semoga dengan penghargaan ini dapat memberikan semangat kepada Pemkab Pamekasan untuk terus berlomba memberikan pelayanan terbaik dan termudah kepada masyarakat.

Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak yang telah konsisten melakukan berbagai inovasi, serta terobosan berbasis digital yang turut berkontribusi terhadap kemajuan industri digital Tanah Air.

Terdapat lima kategori penilaian dewan juri, yaitu Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries. Ajang penghargaan ini turut disiarkan melalui iNews TV dan live streaming di MNC Portal Indonesia, yakni Okezone, Sindonews, dan iNews.id. (CM)