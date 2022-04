JAKARTA – Ingin mengumpulkan data dalam satu sistem agar lebih mudah untuk membuat kebijakan, Pemerintah Kota Malang bersama PKK Kota Malang berkolaborasi membuat inovasi digital bernama Sam Gepun Basa. Berkat aplikasi Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Dasa Wisma ini, Kota Malang berhasil meraih penghargaan dari Digital Innovation Award (DIA) 2022 pada kategori Digital Innovation for Public Service.

Pada malam puncak yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (31/03/2022), Kepala Dinas Kominfo Malang M. Nurwidianto menerima piala penghargaan ini. Dalam acara yang disiarkan melalui iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews, dan iNews.id, Nurwidianto menyampaikan rasa bangganya atas inovasi yang telah dilakukan dan terima kasih kepada MNC Portal yang telah menyelenggarakan event DIA 2022.

“Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi khususnya kepada MNC yang telah menginisiasi kegiatan ini yang merupakan tahun pertama. Kami juga berterima kasih kepada warga Kota Malang karena yang terbangun dalam aplikasi Sam Gepun Basa ini merupakan implementasi dari strategi Bapak wali kota berkolaborasi akademi, pemerintah, lalu masyarakat itu sendiri dan media yang terwujud dalam aplikasi Sam Gepun Basa ini,” ujarnya.

Aplikasi Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Dasa Wisma adalah inovasi program pengolahan data untuk pembangunan yang menggandeng lembaga masyarakat PKK Kota Malang. Dengan menghimpun data dalam satu layanan, nantinya dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam level makro maupun mikro.

Misalnya, sebagai basis untuk menentukan kebijakan yang tepat dan cepat serta pembangunan profil desa atau kelurahan berdasarkan data dari masyarakat setempat yang telah dihimpun.

“Sam Gepun Basa merupakan inisiasi dari tim penggerak PKK dari sebuah ide pemikiran begitu sulitnya menghimpun data, melalui aplikasi ini smart city malang harapannya memudahkan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di masyarakat,” tuturnya.

Adapun data yang akan dihimpun berupa kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, transportasi, komunikasi informasi, lingkungan, pertanian, perizinan, pemuda olahraga, dan minat baca yang secara langsung diisi oleh masyarakat Kota Malang.

Dengan adanya layanan digital ini, diharapkan dapat menguatkan sinergi dan situasi yang kondusif di wilayah dengan ruang-ruang peran dan meningkatkan ketersediaan data yang berkualitas serta mutakhir. Selain itu, dengan data ini juga meningkatkan dukungan terhadap pengembangan potensi lokal di era digital.

Bekerja sama dengan PKK Kota Malang, dengan data ini perangkat daerah Kota Malang juga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perempuan untuk pembangunan yang kian inklusif. Oleh karena itulah, inovasi Sam Gepun Basa berhasil raih penghargaan pada ajang DIA 2022.

Digital Innovation Award merupakan ajang penghargaan bergengsi yang digelar oleh MNC Portal Indonesia untuk mengapresiasi kepada lembaga, BUMN ataupun perusahaan, dan pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi secara konsisten dengan berbagai terobosan yang berbasis digital, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan industri digital di Indonesia.

Ajang penghargaan ini memiliki lima kategori, yakni Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries. Kelima kategori ini diputuskan oleh para juri ahli pada bidangnya.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang hadir pada malam puncak DIA 2022, mengatakan MNC Media Group sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, terutama MNC Portal Indonesia yang terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Oleh karena itu, MNC Portal Indonesia menggelar DIA 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan secara konsisten berinovasi demi memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.

Digital ini merupakan tren baru dan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat memasarkan semua bidang seperti pergerakan ekonomi, petani, nelayan dan semua pihak. Juga efisiensi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik.

“Jadi karena ini penting sekali sehingga kami perlu menyelenggarakan acara ini untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melakukan inovasi digital, selain itu untuk memberikan motivasi dan semangat orang lain untuk melakukan inovasi,” ucapnya.

Dengan adanya ajang penghargaan ini, Hary Tanoesoedibjo berharap agar para pemenang dapat terus termotivasi dan kian berenergi untuk tumbuh dan berkarya bagi Indonesia.

“Saya ucapkan selamat untuk inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Jadi selamat sekali lagi untuk para pemenang,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022 serta berharap agar inovasi di bidang digital semakin tumbuh dan berkembang.

Menteri Tjahjo menambahkan, revolusi digital merupakan sebuah kebutuhan di semua lembaga kementerian lembaga dan daerah. Tujuannya, untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam berbagai hal demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang. "Percepatan untuk ide-ide membangun inovasi juga merupakan bagian daripada suksesnya reformasi birokrasi," ucapnya. Berbagai harapan inovasi digital ini pun diungkapkan oleh Kepala Dinas Kominfo Malang M. Nurwidianto . Ia berharap acara penghargaan inovasi digital seperti DIA 2022 bisa terus berlanjut agar memotivasi para kepala daerah untuk berinovasi dan kreatif. “Harapan kami, DIA 2022 menjadi program yang berkelanjutan karena itu akan memberikan stimulus kepada daerah, kota/kabupaten untuk secara bersama mengembangkan kreativitas dan inovasi tentu bertujuan untuk memudahkan pelayanan,” katanya. (cm)