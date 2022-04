JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah banyak menggeser kebiasaan masyarakat dan berdampak terhadap beragam sektor, salah satunya konsumsi barang maupun jasa yang lebih banyak dilakukan secara online. Itulah yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan berinisiatif untuk menciptakan inovasi digital yang dapat memudahkan pelaku UMKM berjuang di tengah pandemi melalui aplikasi UMKMJuara.id.

Berkat inovasi digitalnya tersebut, Pemkot Banjarbaru berhasil memboyong penghargaan bergengsi Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022. Kota Banjarbaru mendapatkan penghargaan untuk kategori DIGITAL INNOVATION FOR PUBLIC SERVICE. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, dra. Hj Maharina Noor yang dijumpai Okezone usai menghadiri malam penghargaan DIA 2022 menyatakan rasa bangga atas apresiasi yang diberikan MNC Portal Indonesia.

“Terima kasih kepada MNC yang sudah memberikan penghargaan Digital Innovation Award ‘DIA’. Pemkot Banjarbaru sangat senang sekali karena ini sesuai visi-misi Banjarbaru yaitu Juara, Maju, Agamis dan Sejahtera,” ucapnya.

UMKMJuara.id merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh para pelaku UMKM di Kota Banjarbaru dalam meningkatkan penjualan serta promosi produk dengan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi melalui marketplace. Kehadirannya semakin mempermudah bagi para pelaku UMKM setempat dalam memproduksi dan mempromosikan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar secara online.

"Inovasi ini sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakatnya khususnya pelaku UMKM di Kota Banjarbaru dalam menghadapi masa sulit akibat dampak Covid-19 melalui program stimulus ekonomi yaitu program gratis ongkir dengan memanfaatkan teknologi informasi (Digital)," ujarnya.

Seperti diketahui bersama, UMKM memiliki peran penting dalam menopang kemajuan pembangunan. Karenanya, salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM untuk bangkit kembali. Terlebih, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni, 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Namun, kini mereka merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19.

Terkait permasalahan tersebut, Pemkot Banjar Baru melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Banjarbaru tak tinggal diam. Mereka menghadirkan inovasi yaitu sebuah aplikasi yang digunakan oleh pelaku UMKM Kota Banjarbaru untuk meningkatkan penjualan serta promosi produk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media digital marketplace.

“Kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut. Semoga apa yang kami lakukan ini merupakan kewajiban kami sebagai pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” katanya dengan penuh harap.

Melalui UMKMJuara.id para pembeli bisa langsung mencari barang sesuai kebutuhannya. Sebab, para pembeli dengan mudah menemukannya dan para penjual juga bisa menjual barang dan jasanya sesuai kategori yang tersedia mulai dari kategori Makanan dan Minuman, Kesehatan, Busana, Perhiasan dan Aksesoris, Jasa, Alat dapur dan Taman, Perawatan dan Kecantikan, Alat Musik dan lain-lainnya.

Aplikasi UMKMjuara.id bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM Banjarbaru untuk menjajakan hasil kerajinan dan usahanya ke kancah lebih luas lagi. Melalui aplikasi UMKMjuara.id, para pelaku UMKM tidak perlu lagi membuka toko, cukup di rumah gunakan platform dan manfaatkan layanan online yang ada.

“UMKMJuara.id membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya dan juga memberikan memberikan nilai tambah kepada produk yang ditawarkan tanpa dikenakan charge ongkos kirim kepada pembelinya,” ucap Maharina Noor.

(Foto: Dok Pemkot Banjarbaru)

Sementara itu, Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan selamat kepada para penerima DIA 2022. “Saya ucapkan selamat untuk inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing, sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Jadi, selamat sekali lagi untuk para pemenang,” ujarnya.

Sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Untuk itulah, MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award 2022. Malam ajang DIA 2022 semakin meriah karena disiarkan iNews TV dan live streaming di MNC Portal Indonesia langsung dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/03/2022).

DIA 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak termasuk Kota Banjarbaru yang telah secara konsisten melakukan berbagai inovasi serta terobosan berbasis digital sehingga turut berkontribusi terhadap kemajuan industri digital di Tanah Air. Terdapat 5 kategori penilaian dewan juri yaitu Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022 serta berharap agar inovasi di bidang digital semakin tumbuh dan berkembang.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC Group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," katanya.

Ia menambahkan, jelang Society 5.0, pihaknya terus melakukan beragam inovasi agar kompetensi teknologi berbasis digital ASN di lingkungan Kementerian PANRB kian meningkat demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas.

Bagi Pemkot Banjarbaru sendiri penghargaan demi penghargaan yang mereka terima selama ini menjadi penyemangat untuk terus berinovasi. Pemkot Banjarbaru juga akan melibatkan kaum milenial terutama di perguruan tinggi agar bisa memajukan produk UMKM baik dari segi pembuatan, branding maupun marketingnya sehingga semakin bisa dinikmati masyarakat luas.

“Terima kasih telah membuat suatu acara award untuk seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Khusus Banjarbaru yang telah mendapat penghargaan ini, penghargaan ini bukan berarti tujuan akhir dari perjuangan kami justru memotivasi kami untuk semangat lagi menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (CM)