JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI meraih dua penghargaan Digital Innovation Award (DIA) 2022. Penghargaan dalam kategori Digital Innovation for Public Service tersebut berhasil dibawa pulang Kemenag lewat inovasi cemerlangnya, yaitu e-Learning Madrasah dan Haji Pintar.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Thobib Al-Ashyar selaku Kepala Biro HDI Kemenag RI. Dirinya pun menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah mendukung jalannya inovasi e-Learning Madrasah hingga saat ini.

“Senang sekali dapat penghargaan ini, tentu ini sebuah kehormatan buat Kementerian Agama Khususnya buat Menteri Yaqut Cholil Qoumas yang selama ini sudah membuat banyak terobosan dan banyak inovasi di Kementerian Agama untuk melayani publik berbasis digital,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2022).

E-Learning Madrasah sendiri merupakan platform pembelajaran online untuk madrasah yang dibuat oleh siswa madrasah. Penggunannya mulai efektif dijalankan sejak 2020 lalu.

Mulai dari siswa-siswi, operator madrasah, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, wali kelas hingga kepala madrasah juga dapat mengakses website tersebut. Saat ini, platform tersebut terus dikembangkan lebih lanjut lewat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Dengan adanya website e-learning buat madrasah untuk memudahkan para siswa untuk belajar berbasis digital,” tuturnya.

Tak tanggung-tanggung, Kemenag juga turut menjalin kerja sama dengan Google (Google for Education) untuk menyediakan Google Classroom, Google Meet, dan berbagai fitur lainnya. Bahkan, pihaknya juga menyediakan unlimited storage kepada guru dan siswa madrasah.

Sedangkan Aplikasi Haji Pintar merupakan inovasi mobile dari Kementerian Agama RI untuk mempermudah para calon jamaah melaksanakan ibadah haji. Aplikasi ini sangat praktis dan memudahkan calon jamaah haji dalam mendaftar, karena dapat dilakukan secara online dengan proses mudah, cepat, dan murah.

Jamaah tidak perlu datang ke kantor Kemenag Kabupaten maupun Kota. Mereka cukup mengirimkan bukti pendaftaran dalam bentuk elektronik beserta tanda tangan elektronik pula.

Tak heran jika dikatakan aplikasi Haji Pintar ini menjadi layanan modern sebagai bentuk adaptasi dengan transformasi digital. Dengan aplikasi ini, para calon jamaah dapat melakukan konfirmasi pendaftaran haji dan melihat statusnya. Cukup mendownload aplikasi Haji Pintar, maka jamaah sudah menjadi bagian dari anggota jamaah haji selanjutnya.

“Inovasi Haji Pintar untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaah haji,” ucapnya.

Penghargaan DIA 2022 kali ini, lanjut Thobib, memiliki arti tersendiri bagi segenap jajaran Kemenag dan berbagai pihak yang telah banyak berkontribusi dalam menjalankan program digitalisasi madrasah hingga saat ini, tak terkecuali siswa-siswi madrasah di seluruh penjuru wilayah Tanah Air.

“Acara DIA 2022 ini keren banget perlu dikembangkan dan dilanjutkan untuk masa depan karena kami termotivasi untuk maju demi pelayanan umat yang lebih baik,” katanya.

Terkait hal ini, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan DIA 2022.

“Saya ucapkan selamat untuk inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Jadi selamat sekali lagi untuk para pemenang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022.

"Selamat dan sukses pada Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," ucapnya.

Menteri Tjahjo menambahkan, revolusi digital merupakan bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang.

Seperti diketahui, Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak yang telah konsisten menciptakan berbagai inovasi dan terobosan demi kemajuan industri digital di Indonesia.

Sebanyak lima kategori dalam DIA 2022 ini telah melalui proses penilaian dewan juri. Kategori tersebut meliputi Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries.

Digital Innovation Award 2022 turut disiarkan melalui iNews TV dan live streaming di MNC Portal Indonesia, yaitu Okezone, Sindonews, dan iNews.id. Selamat kepada para peraih DIA 2022!

